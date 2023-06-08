Ліга Конференцій УЄФА: "Вест Хем" став переможцем турніру, обігравши "Фіорентину"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Англійській "Вест Хем" переміг італійську "Фіорентину" у фіналі Ліги Конференцій УЄФА, пише УНН.
Деталі
Так, "Вест Хем" переміг "Фіорентину" з рахунком 2:1 на стадіоні "Еден Арена" у Празі.
Мохамед Саїд Бенрахма відрив рахунок на 62-й хвилині матчу, забивши пенальті у ворота італійців. Однак, "Фіорентина" відігралася вже на 67-й хвилині - відзначився Джакомо Бонавентура.
Гол Джеррода Боуена на останній хвилині основного часу приніс "Вест Хему" довгоочікувану перемогу. Вона гарантує англійській команді місце в груповому етапі Ліги Європи наступного року.
Доповнення
Ліга Конференцій – молодий і третій за престижністю єврокубковий турнір. Перший розіграш відбувся у сезоні 2021/22. Переможцем стала італійська "Рома", яка у фіналі з рахунком 1:0 перемогла нідерландський "Феєнорд".
"Фіорентина" та "Вест Хем" мали по одній перемозі у Кубку володарів кубків (турнірі, який припинив своє існування після сезону 1998/99 – ред.). Італійська команда у 1961 році стала першим володарем цього трофею, англійська команда вигравала Кубок володарів кубків у 1965 році.
Тож, для "Вест Хема" це перший єврокубок з 1965 року.
Нагадаємо
Український футболіст і тренер Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України з футболу.