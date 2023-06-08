Ліга Конференцій УЄФА: "Вест Хем" став переможцем турніру, обігравши "Фіорентину"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 5614 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 10830 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 22733 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26964 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 64470 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52909 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53565 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117559 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182420 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 205185 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 40265 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21823 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19833 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 11039 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43673 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 22709 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 45021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 64442 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 205178 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 256475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 8062 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 8248 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22336 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27020 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42883 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ліга Конференцій УЄФА: "Вест Хем" став переможцем турніру, обігравши "Фіорентину"

Київ • УНН

 • 963690 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Англійській "Вест Хем" переміг італійську "Фіорентину" у фіналі Ліги Конференцій УЄФА, пише УНН.

Ліга Конференцій УЄФА: "Вест Хем" став переможцем турніру, обігравши "Фіорентину"

Деталі

Так, "Вест Хем" переміг "Фіорентину" з рахунком 2:1 на стадіоні "Еден Арена" у Празі.

Мохамед Саїд Бенрахма відрив рахунок на 62-й хвилині матчу, забивши пенальті у ворота італійців. Однак, "Фіорентина" відігралася вже на 67-й хвилині - відзначився Джакомо Бонавентура.

Гол Джеррода Боуена на останній хвилині основного часу приніс "Вест Хему" довгоочікувану перемогу. Вона гарантує англійській команді місце в груповому етапі Ліги Європи наступного року.

Доповнення

Ліга Конференцій – молодий і третій за престижністю єврокубковий турнір. Перший розіграш відбувся у сезоні 2021/22. Переможцем стала італійська "Рома", яка у фіналі з рахунком 1:0 перемогла нідерландський "Феєнорд".

"Фіорентина" та "Вест Хем" мали по одній перемозі у Кубку володарів кубків (турнірі, який припинив своє існування після сезону 1998/99 – ред.). Італійська команда у 1961 році стала першим володарем цього трофею, англійська команда вигравала Кубок володарів кубків у 1965 році.

Тож, для "Вест Хема" це перший єврокубок з 1965 року.

Нагадаємо

Український футболіст і тренер Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України з футболу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16