Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Український футболіст і тренер Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України з футболу, повідомили в Українській асоціації футболу, пише УНН.
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"Офіційно. Сергій Ребров – головний тренер збірної України!" - повідомили в УАФ.
Довідково
Найбільших успіхів Сергій Ребров як гравець досяг у київському «Динамо», за яке грав у 1992-2000 роках та 2005-2008 роках. 9 разів вигравав Чемпіонат України, 7 разів – Кубок України, 1 раз – Суперкубок України.
Також грав за «Шахтар», «Тоттенгем», «Фенербахче», «Вест Хем», «Рубін».
Провів 75 матчів за збірну України, забив 15 голів.
Як тренер з київським «Динамо» двічі вигравав Чемпіонат та Кубок України, 1 раз – Суперкубок України.
Віце-чемпіон Саудівської Аравії з «Аль-Аглі».
На чолі «Ференцвароша» тричі вигравав чемпіонат Угорщини.
З клубом «Аль-Айн» виграв чемпіонат ОАЕ та Кубок ліги.