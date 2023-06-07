Ребров официально стал главным тренером сборной Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинский футболист и тренер Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины по футболу, сообщили в Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.
Цитата
"Официально. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины!" - сообщили в УАФ.
Справочно
Наибольших успехов Сергей Ребров как игрок достиг в киевском «Динамо», за которое играл в 1992-2000 годах и 2005-2008 годах. 9 раз выигрывал Чемпионат Украины, 7 раз – Кубок Украины, 1 раз – Суперкубок Украины.
Также играл за «Шахтёр», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин».
Провел 75 матчей за сборную Украины, забил 15 голов.
Как тренер с киевским «Динамо» дважды выигрывал Чемпионат и Кубок Украины, 1 раз – Суперкубок Украины.
Вице-чемпион Саудовской Аравии с «Аль-Агли».
Во главе «Ференцвароша» трижды выигрывал чемпионат Венгрии.
С клубом «Аль-Айн» выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.