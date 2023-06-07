Ребров официально стал главным тренером сборной Украины по футболу

Цитата

"Официально. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины!" - сообщили в УАФ.

Справочно

Наибольших успехов Сергей Ребров как игрок достиг в киевском «Динамо», за которое играл в 1992-2000 годах и 2005-2008 годах. 9 раз выигрывал Чемпионат Украины, 7 раз – Кубок Украины, 1 раз – Суперкубок Украины.

Также играл за «Шахтёр», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин».

Провел 75 матчей за сборную Украины, забил 15 голов.

Как тренер с киевским «Динамо» дважды выигрывал Чемпионат и Кубок Украины, 1 раз – Суперкубок Украины.

Вице-чемпион Саудовской Аравии с «Аль-Агли».

Во главе «Ференцвароша» трижды выигрывал чемпионат Венгрии.

С клубом «Аль-Айн» выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.