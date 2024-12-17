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"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика: футболист отрицает употребление запрещенных веществ

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика: футболист отрицает употребление запрещенных веществ

Киев  •  УНН

 • 6863 просмотра

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Клуб «Челси» подтвердил положительный допинг-тест Михаила Мудрика, взятый в конце октября. Футболист отрицает сознательное употребление запрещенных веществ и ожидает результатов пробы B.

Футбольный клуб "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ, сообщает УНН

"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата  анализа мочи", - говорится в официальном заявлении клуба. 

Отмечается, что "Челси" вместе с Мудриком  будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной "неблагоприятного результата".

От дальнейших комментариев клуб отказался. 

Сам Мудрик также подтвердил получение  положительного  допинг-теста.  "Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и сохраняю надежду, что вскоре вернусь на поле. Я не могу сказать больше сейчас из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу", - написал футболист в Instagram. 

Ранее СМИ писали, что Михаил Мудрик не прошел допинг-тест, сдав положительную пробу A в конце октября. Украинскому полузащитнику "Челси" грозит дисквалификация, ожидается результат пробы B.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

спорт