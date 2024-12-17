"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика: футболист отрицает употребление запрещенных веществ

Футбольный клуб "Челси" подтвердил положительный допинг-тест украинского полузащитника Михаила Мудрика. В свою очередь сам футболист заявил, что сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ, сообщает УНН.

"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком относительно неблагоприятного результата анализа мочи", - говорится в официальном заявлении клуба.

Отмечается, что "Челси" вместе с Мудриком будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной "неблагоприятного результата".

От дальнейших комментариев клуб отказался.

Сам Мудрик также подтвердил получение положительного допинг-теста. "Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и сохраняю надежду, что вскоре вернусь на поле. Я не могу сказать больше сейчас из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу", - написал футболист в Instagram.

Ранее СМИ писали, что Михаил Мудрик не прошел допинг-тест, сдав положительную пробу A в конце октября. Украинскому полузащитнику "Челси" грозит дисквалификация, ожидается результат пробы B.