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"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Киев • УНН

 • 910 просмотра

ФК "Барселона" стал чемпионом Ла Лиги, завоевав свой 28-й титул после победы над "Эспаньолом". Это произошло через 272 дня после начала сезона 2024/25.

"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу
https://www.fcbarcelona.com

ФК "Барселона" завоевал свой 28-й титул чемпионата Испании Ла-Лига после впечатляющего сезона, пишет УНН со ссылкой на сообщение клуба.

Детали

Путь начался еще 15 августа в лиге 2024/25. 272 ​​дня спустя у титула Ла-лиги есть победитель: команда "Барсы" Ханси Флика.

"Блаугранас" завоевали свой 28-й титул лиги после победы над "Эспаньолом" в четверг, "вполне заслуженно после сезона с отличным характером и лихим атакующим стилем футбола, который вызвал восхищение от футбола по всему миру", отмечают в клубе.

"Теперь корону Ла-Лиги можно добавить к Суперкубку Испании и Кубку Испании, чтобы завершить уникальный внутренний хет-трик", - указали в клубе.

"Бавария" в 34-й раз стала чемпионом Германии по футболу05.05.2025, 09:43 • 5657 просмотров

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