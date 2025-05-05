"Бавария" в 34-й раз стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенский ФК "Бавария" снова стал чемпионом Германии, сообщили в клубе 4 мая, пишет УНН.

ФК "Бавария" снова стала чемпионом Германии. После захватывающей ничьей 3-3 в субботу с "РБ Лейпциг" и ничьей 2-2 "Байера" из Леверкузена с "Фрайбургом" в воскресенье, это означает, что баварцев больше не могут догнать на вершине в Бундеслиге за две игры до конца - указали в клубе.

Это 34-й раз, когда клуб становится чемпионом Германии.

"И это лишь награда за отличную кампанию в Бундеслиге", - отметили в клубе.

Как отмечает Reuters, игра "Баварии" памятна еще и тем, что нападающий сборной Англии Гарри Кейн наконец прервал свою длительную карьеру без трофеев в воскресенье, обеспечив себе титул в Бундеслиге с мюнхенским клубом во втором сезоне в этом ФК. Капитан сборной Англии, который две недели назад побил рекорд лиги, забив 60-й гол в своих первых 60 матчах лиги за "Баварию", также, похоже, станет первым игроком в истории Бундеслиги, которого признают лучшим бомбардиром в своих первых двух сезонах, отмечает издание.

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