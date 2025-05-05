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"Баварія" в 34-й раз стала чемпіоном Німеччини з футболу

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Мюнхенська «Баварія» знову стала чемпіоном Німеччини після нічиєї «Баєра». Клуб здобув свій 34-й титул чемпіона Німеччини, що є рекордом.

"Баварія" в 34-й раз стала чемпіоном Німеччини з футболу
fcbayern.com

Мюнхенський ФК "Баварія" знову став чемпіоном Німеччини, повідомили у клубі 4 травня, пише УНН.

ФК "Баварія" знову стала чемпіоном Німеччини. Після захоплюючої нічиєї 3-3 у суботу з "РБ Лейпциг" і нічиєї 2-2 "Баєра" з Леверкузена з "Фрайбургом" у неділю, це означає, що баварців більше не можуть наздогнати на вершині у Бундеслізі за дві гри до кінця

- вказали у клубі.

Це 34-й раз, коли клуб стає чемпіоном Німеччини.

"І це лише нагорода за чудову кампанію в Бундеслізі", - зазначили у клубі.

Як зазначає Reuters, гра "Баварії" пам'ятна ще й тим, що нападник збірної Англії Гаррі Кейн нарешті перервав свою тривалу кар'єру без трофеїв у неділю, забезпечивши собі титул у Бундеслізі з мюнхенським клубом у другому сезоні в цьому ФК. Капітан збірної Англії, який два тижні тому побив рекорд ліги, забивши 60-й гол у своїх перших 60 матчах ліги за "Баварію", також, схоже, стане першим гравцем в історії Бундесліги, якого визнали найкращим бомбардиром у своїх перших двох сезонах, зазначає видання.

Святкування фанатів "Ліверпуля" викликало землетрясіння - BBC02.05.25, 17:22 • 8230 переглядiв

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