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Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
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"Барселона" в 28-й раз стала чемпіоном Іспанії з футболу

Київ • УНН

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ФК "Барселона" став чемпіоном Ла Ліги, завоювавши свій 28-й титул після перемоги над "Еспаньйолом". Це сталося через 272 дні після початку сезону 2024/25.

"Барселона" в 28-й раз стала чемпіоном Іспанії з футболу
https://www.fcbarcelona.com

ФК "Барселона" здобув свій 28-й титул чемпіонату Іспанії Ла-Ліга після вражаючого сезону, пише УНН з посиланням на повідомлення клубу.

Деталі

Шлях почався ще 15 серпня в лізі 2024/25. 272 дні потому у титулу Ла-ліги є переможець: команда "Барси" Хансі Фліка.

"Блаугранас" завоювали свій 28-й титул ліги після перемоги над "Еспаньйолом" у четвер, "цілком заслужено після сезону з відмінним характером і хвацьким атакувальним стилем футболу, який викликав захоплення від футболу по всьому світу", зазначають в клубі.

"Тепер корону Ла-Ліги можна додати до Суперкубку Іспанії та Кубку Іспанії, щоб завершити унікальний внутрішній хет-трик", - вказали в клубі.

"Баварія" в 34-й раз стала чемпіоном Німеччини з футболу05.05.2025, 09:43 • 5657 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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