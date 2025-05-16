"Барселона" в 28-й раз стала чемпіоном Іспанії з футболу

ФК "Барселона" здобув свій 28-й титул чемпіонату Іспанії Ла-Ліга після вражаючого сезону, пише УНН з посиланням на повідомлення клубу.

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Шлях почався ще 15 серпня в лізі 2024/25. 272 дні потому у титулу Ла-ліги є переможець: команда "Барси" Хансі Фліка.

"Блаугранас" завоювали свій 28-й титул ліги після перемоги над "Еспаньйолом" у четвер, "цілком заслужено після сезону з відмінним характером і хвацьким атакувальним стилем футболу, який викликав захоплення від футболу по всьому світу", зазначають в клубі.

"Тепер корону Ла-Ліги можна додати до Суперкубку Іспанії та Кубку Іспанії, щоб завершити унікальний внутрішній хет-трик", - вказали в клубі.

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