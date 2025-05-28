Рекордное количество американцев подало на получение гражданства Британии

Американцы массово стремятся переехать в Великобританию. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Отмечается, что с марта 2024 по март 2025 года документы на получение британского гражданства Соединенного Королевства подали более 6600 граждан США. Это на 30 процентов больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

За первые три месяца 2025 года с заявлением на получение гражданства обратился 1931 американец - это самый высокий квартальный показатель за более чем два десятилетия ведения статистики в Великобритании. Четвертый квартал 2024 года стал вторым по количеству - 1 723 заявителя - говорится в статье.

Издание указывает, что значительные всплески по подаче заявлений на получение британского гражданства были зафиксированы во время выборов президента США в ноябре 2024 года и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го.

"Количество заявлений от граждан США на получение гражданства Великобритании так же возросло после первого избрания Трампа (президентом США - ред.) в 2016 году", - добавляет издание.

Напомним

Накануне король Великобритании Чарльз III прибыл в Канаду. Визит монарха проходит на фоне неоднократных призывов Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

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