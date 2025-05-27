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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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На тлі розмов Трампа про 51-й штат: король Чарльз ІІІ прибув до Канади

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Чарльз III прибув до Канади для відкриття парламентської сесії, частково щоб продемонструвати суверенітет країни Трампу. В аеропорту короля зустрічали офіційні особи та лідери корінних народів.

На тлі розмов Трампа про 51-й штат: король Чарльз ІІІ прибув до Канади

Король Великої Британії Чарльз ІІІ прибув до Канади. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Видання зазначає, що візит монарха відбувається на тлі неодноразових закликів Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США.

Король Чарльз III прибув до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем’єр-міністра Марка Карні. Це частково спрямоване на те, щоб надіслати послання президенту США Дональду Трампу про суверенітет північної країни

- йдеться у статті.

Автори розповідають, що в аеропорту Оттави короля зустрічали офіційні особи, лідери корінних народів, школярі та армійський полк, відомий як Королівські канадські драгуни.

Королева Камілла одягла брошку королеви-матері "Діамантовий кленовий лист", яку король Георг VI уперше подарував своїй дружині перед її королівським туром до Канади 1939 року

- зазначають журналісти.

Передбачається, що Чарльз ІІІ у вівторок зачитає тронну промову - документ, написаний офісом Карні, який викладе пріоритети його уряду.

"Першим у цьому списку є переговори про нові економічні та безпекові відносини зі США, а також побудова міцніших зв’язків з "надійними торговими партнерами та союзниками по всьому світу" - включаючи Велику Британію", - повідомляє видання.

Нагадаємо

На початку травня прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Білий дім і провів перші переговори з президентом США Дональдом Трампом. Під час бесіди глава Білого дому вкотре натякнув на майбутнє Канади у складі США.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III під час свого другого державного візиту до Великої Британії. Лондон сподівається, що ця подія сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між США та Великою Британією.

Над палацом Чарльза ІІІ встановили безпольотну зону після візиту Зеленського - The Guardian18.04.25, 17:46 • 10800 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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