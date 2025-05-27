На фоне разговоров Трампа о 51-м штате: король Чарльз III прибыл в Канаду

Король Великобритании Чарльз III прибыл в Канаду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что визит монарха проходит на фоне неоднократных призывов Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Король Чарльз III прибыл в Канаду, чтобы открыть новую парламентскую сессию по приглашению премьер-министра Марка Карни. Это частично направлено на то, чтобы послать сообщение президенту США Дональду Трампу о суверенитете северной страны - говорится в статье.

Авторы рассказывают, что в аэропорту Оттавы короля встречали официальные лица, лидеры коренных народов, школьники и армейский полк, известный как Королевские канадские драгуны.

Королева Камилла надела брошь королевы-матери "Бриллиантовый кленовый лист", которую король Георг VI впервые подарил своей жене перед ее королевским туром в Канаду в 1939 году - отмечают журналисты.

Предполагается, что Чарльз III во вторник зачитает тронную речь - документ, написанный офисом Карни, который изложит приоритеты его правительства.

"Первым в этом списке являются переговоры о новых экономических и безопасных отношениях с США, а также построение более прочных связей с "надежными торговыми партнерами и союзниками по всему миру" - включая Великобританию", - сообщает издание.

Напомним

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни посетил Белый дом и провел первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы глава Белого дома в очередной раз намекнул на будущее Канады в составе США.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с королем Чарльзом III во время своего второго государственного визита в Великобританию. Лондон надеется, что это событие будет способствовать укреплению двусторонних отношений между США и Великобританией.

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