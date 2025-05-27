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На фоне разговоров Трампа о 51-м штате: король Чарльз III прибыл в Канаду

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Чарльз III прибыл в Канаду для открытия парламентской сессии, частично чтобы продемонстрировать суверенитет страны Трампу. В аэропорту короля встречали официальные лица и лидеры коренных народов.

На фоне разговоров Трампа о 51-м штате: король Чарльз III прибыл в Канаду

Король Великобритании Чарльз III прибыл в Канаду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Издание отмечает, что визит монарха проходит на фоне неоднократных призывов Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Король Чарльз III прибыл в Канаду, чтобы открыть новую парламентскую сессию по приглашению премьер-министра Марка Карни. Это частично направлено на то, чтобы послать сообщение президенту США Дональду Трампу о суверенитете северной страны

- говорится в статье.

Авторы рассказывают, что в аэропорту Оттавы короля встречали официальные лица, лидеры коренных народов, школьники и армейский полк, известный как Королевские канадские драгуны.

Королева Камилла надела брошь королевы-матери "Бриллиантовый кленовый лист", которую король Георг VI впервые подарил своей жене перед ее королевским туром в Канаду в 1939 году

- отмечают журналисты.

Предполагается, что Чарльз III во вторник зачитает тронную речь - документ, написанный офисом Карни, который изложит приоритеты его правительства.

"Первым в этом списке являются переговоры о новых экономических и безопасных отношениях с США, а также построение более прочных связей с "надежными торговыми партнерами и союзниками по всему миру" - включая Великобританию", - сообщает издание.

Напомним

В начале мая премьер-министр Канады Марк Карни посетил Белый дом и провел первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы глава Белого дома в очередной раз намекнул на будущее Канады в составе США.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с королем Чарльзом III во время своего второго государственного визита в Великобританию. Лондон надеется, что это событие будет способствовать укреплению двусторонних отношений между США и Великобританией.

Над дворцом Чарльза III установили бесполетную зону после визита Зеленского – The Guardian18.04.25, 17:46 • 10800 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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