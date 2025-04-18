Над дворцом Чарльза III установили бесполетную зону после визита Зеленского – The Guardian

Над королевским Сандрингемским дворцом в Великобритании была введена бесполетная зона после того, как во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в поместье короля Чарльза III были замечены беспилотники. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Службы безопасности инициировали введение ограничений, чтобы защитить "членов королевской семьи и других высокопоставленных должностных лиц". Ограничения начали действовать 10 марта, через несколько дней после того, как король Чарльз принимал президента Украины 2 марта в поместье в Норфолке.

Сообщается, что это решение было принято после того, как во время прибытия Зеленского на выходных над поместьем зафиксировали полеты дронов, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности. По данным газеты The Sun, один дрон удалось отследить до мужчины, который находился в машине неподалеку, а еще один - до фотографа. Другие дроны, по сообщениям, остаются неизвестного происхождения.

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Министр транспорта Гайди Александер подписала распоряжение, которое запрещает полеты самолетов ниже 2000 футов (около 600 метров) над Сандрингемом "из соображений общественной безопасности" и для обеспечения безопасности "членов королевской семьи и других высокопоставленных должностных лиц, находящихся в Сандрингемском доме или посещающих его".

В распоряжении говорится: "Эти правила устанавливают ограничения на полеты в окрестностях Сандрингемского дома, Норфолк. Учитывая необходимость обеспечения безопасности членов королевской семьи и других высокопоставленных должностных лиц, находящихся или посещающих Сандрингемский дом, и по просьбе служб безопасности, Управление гражданской авиации и Министерство транспорта согласились ограничить полеты вблизи этой местности из соображений общественной безопасности и безопасности".

Распоряжение не распространяется на королевские рейсы, самолеты посетителей, полицию и аварийные службы.

Дополнение

Зеленский прибыл в Сандрингемский дом на вертолете из Лондона в прошлом месяце, сразу после участия в саммите европейских лидеров, организованном Киром Стармером.

Его встреча с королем, которая началась примерно в 17:30, продолжалась чуть меньше часа. Источники сообщают, что президента встретили тепло. По некоторым данным, правительство Великобритании согласилось на встречу по просьбе украинского президента.

Два лидера впервые встретились в 2023 году в Букингемском дворце. В прошлом году, в годовщину полномасштабного вторжения россии, король выступил с заявлением в поддержку Украины, назвав действия россии "невыразимой агрессией" и отметив "решимость и силу украинского народа".

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