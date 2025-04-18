Трамп планирует встречу с королем Чарльзом III в сентябре 2025 года

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп
17 апреля, 18:03 • 15996 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 73059 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 62551 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 71102 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 71270 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Эксклюзив
17 апреля, 12:16 • 60957 просмотра

Учетную ставку НБУ оставили неизменной: что это означает для цен и кредитов

17 апреля, 11:35 • 53507 просмотра

Когда ожидать снижения цен - ответ Нацбанка

Эксклюзив
17 апреля, 09:48 • 55949 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
17 апреля, 06:19 • 58207 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

17 апреля, 06:17 • 77548 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
61%
Популярные новости

Австрия поддержит использование активов рф для помощи Украине, но не возьмет на себя инициативу - министр

17 апреля, 17:24 • 10287 просмотра

Украина готова приобрести 10 систем ПВО Patriot у США

17 апреля, 17:27 • 8588 просмотра

Историческое решение: Конституционный суд Литвы разрешил однополым парам регистрировать партнерство

17 апреля, 17:36 • 8212 просмотра

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 7332 просмотра

Келлог назвал "очень продуктивными" встречи в Париже по завершению войны в Украине

17 апреля, 18:43 • 6070 просмотра
публикации

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 73071 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 65678 просмотра

"Пропала собака по кличке Дружочек", или куда исчез Сокур

17 апреля, 12:47 • 79910 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

17 апреля, 05:54 • 118969 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 127507 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Элон Маск

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Киев

Донецкая область

Соединенные Штаты

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 7350 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 23896 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 27892 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 122643 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 64342 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

ATACMS

Телеграмма

Ракетная система С-400

Facebook

Трамп планирует встречу с королем Чарльзом III в сентябре 2025 года

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Дональд Трамп заявил о планах встретиться с королем Чарльзом III во время визита в Великобританию. Приглашение было передано премьер-министром Киром Стармером.

Трамп планирует встречу с королем Чарльзом III в сентябре 2025 года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с королем Чарльзом III во время своего второго государственного визита в Великобританию. Лондон надеется, что это событие будет способствовать укреплению двусторонних отношений между США и Великобританией. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

В четверг, 17 апреля Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает встретиться с королем Карлом III в Соединенном Королевстве в сентябре следующего года в рамках второго государственного визита.

Отмечается, что приглашение было передано Трампу премьер-министром от Лейбористской партии Киром Стармером во время их встречи в Белом доме в феврале, когда британский политик пытался договориться с Трампом о пошлинах и поддержке Украины.

Думаю, они планируют это на сентябрь

- сказал Глава Белого дома. 

"Они устроят нам еще один праздник, и это действительно будет праздник!" - подчеркнул президент США, отметив, что это впервые, когда глава государства получает почести во второй раз в рамках государственного визита - высшей формы дипломатического приема.

По данным лондонского Daily Telegraph, визит состоится в Виндзорском замке близ Лондона.

"Я - друг Чарльза", - добавил Трамп, который неоднократно выражал свою симпатию к британской королевской семье.

Напомним

Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III09.03.25, 13:17 • 75964 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Кир Стармер
Белый дом
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания
Соединенные Штаты
Лондон
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,890.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,583.66