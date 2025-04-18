Трамп планирует встречу с королем Чарльзом III в сентябре 2025 года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с королем Чарльзом III во время своего второго государственного визита в Великобританию. Лондон надеется, что это событие будет способствовать укреплению двусторонних отношений между США и Великобританией. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

В четверг, 17 апреля Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает встретиться с королем Карлом III в Соединенном Королевстве в сентябре следующего года в рамках второго государственного визита.

Отмечается, что приглашение было передано Трампу премьер-министром от Лейбористской партии Киром Стармером во время их встречи в Белом доме в феврале, когда британский политик пытался договориться с Трампом о пошлинах и поддержке Украины.

Думаю, они планируют это на сентябрь - сказал Глава Белого дома.

"Они устроят нам еще один праздник, и это действительно будет праздник!" - подчеркнул президент США, отметив, что это впервые, когда глава государства получает почести во второй раз в рамках государственного визита - высшей формы дипломатического приема.

По данным лондонского Daily Telegraph, визит состоится в Виндзорском замке близ Лондона.

"Я - друг Чарльза", - добавил Трамп, который неоднократно выражал свою симпатию к британской королевской семье.

Напомним

Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.

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