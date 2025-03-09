Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III
Киев • УНН
Дональд Трамп "охолодил" до Великой Британии после встречи короля Чарльза III с Владимиром Зеленским в Сандрингемском дворце. Бывший президент США почувствовал себя "менее особенным" из-за этой встречи.
Президент США Дональд Трамп охладил отношение к Великобритании после того, как король Чарльз III принял Президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингемском дворце в начале марта. Трамп считает, что эта встреча заставила его чувствовать себя "менее особенным". Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп "охладил" к Великобритании после того, как король Чарльз III принял Владимира Зеленского в Сандрингеме.
Союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что фото короля с Зеленским вызвали раздражение в окружении президента, особенно на фоне недавнего приглашения Трампа в Лондон с государственным визитом
Источники также отмечают, что Трамп почувствовал себя "менее особенным".
Издание также подчеркивает, что встреча короля и Президента Украины не была реакцией на ссору в Овальном кабинете, настаивая на том, что она готовилась уже некоторое время.
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
После этого в интервью на Fox News Владимир Зеленский признал, что перепалка "не была хорошей" для обеих сторон.
Через несколько дней после спора в Овальном кабинете, Президент Украины провел встречу с королем Великой Британии в Сандрингемском дворце.