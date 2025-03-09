Трамп "охолов" до Великої Британії після візиту Зеленського до Чарльза III

Президент США Дональд Трамп охолодив ставлення до Великої Британії після того, як король Чарльз III прийняв Президента України Володимира Зеленського у Сандрінгемському палаці на початку березня. Трамп вважає, що ця зустріч змусила почуватися його "менш особливим". Про це пише видання Daily Mail з посиланням на джерела, передає УНН.

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Як пише видання з посиланням на джерела, Трамп "охолов" до Великої Британії після того, як король Чарльз III прийняв Володимира Зеленського в Сандрінгемі.

Союзники Трампа дали зрозуміти британським офіційним особам у США, що фото короля із Зеленським викликали роздратування в оточенні президента, особливо на тлі нещодавнього запрошення Трампа до Лондона з державним візитом - пише видання.

Джерела також зазначають, що Трамп відчув себе "менш особливим".

Видання також наголошує, що зустріч короля і Президента України не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті, наполягаючи на тому, що вона готувалася вже деякий час.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Після цього в інтерв'ю на Fox News Володимир Зеленський визнав, що перепалка "не була доброю" для обох сторін.

За кілька днів після суперечки в Овальному кабінеті, Президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці.