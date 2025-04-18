Трамп планує зустріч з королем Чарльзом III у вересні 2025 року
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про плани зустрітися з королем Чарльзом III під час візиту до Великої Британії. Запрошення було передане прем’єр-міністром Кіром Стармером.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III під час свого другого державного візиту до Великої Британії. Лондон сподівається, що ця подія сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між США та Великою Британією. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.
Деталі
У четвер, 17 квітня Дональд Трамп повідомив, що розраховує зустрітися з королем Карлом III у Сполученому Королівстві у вересні наступного року у рамках другого державного візиту.
Зазначається, що запрошення було передане Трампу прем’єр-міністром від Лейбористської партії Кіром Стармером під час їхньої зустрічі в Білому домі у лютому, коли британський політик намагався домовитися з Трампом про мита та підтримку України.
Гадаю, вони планують це на вересень
"Вони влаштують нам ще одне свято, і це справді буде свято!" - наголосив президент США, зауваживши, що це вперше, коли глава держави отримує почесті вдруге в рамках державного візиту - найвищої форми дипломатичного прийому.
За даними лондонського Daily Telegraph, візит відбудеться у Віндзорському замку поблизу Лондона.
"Я - друг Чарльза", - додав Трамп, який неодноразово висловлював свою симпатію до британської королівської родини.
Нагадаємо
Британський уряд та Букінгемський палац готують запрошення Трампу на другий державний візит після його можливого повернення в Білий дім. Такий візит може відбутися не раніше 2026 року через графік короля Чарльза ІІІ.
Трамп "охолов" до Великої Британії після візиту Зеленського до Чарльза III 09.03.25, 13:17 • 75964 перегляди