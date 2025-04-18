Трамп планує зустріч з королем Чарльзом III у вересні 2025 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з королем Чарльзом III під час свого другого державного візиту до Великої Британії. Лондон сподівається, що ця подія сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між США та Великою Британією. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

У четвер, 17 квітня Дональд Трамп повідомив, що розраховує зустрітися з королем Карлом III у Сполученому Королівстві у вересні наступного року у рамках другого державного візиту.

Зазначається, що запрошення було передане Трампу прем’єр-міністром від Лейбористської партії Кіром Стармером під час їхньої зустрічі в Білому домі у лютому, коли британський політик намагався домовитися з Трампом про мита та підтримку України.

Гадаю, вони планують це на вересень