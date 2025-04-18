Над палацом Чарльза ІІІ встановили безпольотну зону після візиту Зеленського - The Guardian
Київ • УНН
Після візиту Зеленського в Сандрінгемі зафіксували дрони, що викликало занепокоєння щодо безпеки. Влада запровадила обмеження на польоти для захисту королівської родини.
Над королівським Сандрінґемським палацом у Великій Британії було введено безпольотну зону після того, як під час візиту Президента України Володимира Зеленського до маєтку короля Чарльза ІІІ були помічені безпілотники. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Служби безпеки ініціювали запровадження обмежень, щоб захистити "членів королівської родини та інших високопосадовців". Обмеження почали діяти 10 березня, через кілька днів після того, як король Чарльз приймав президента України 2 березня в маєтку в Норфолку.
Повідомляється, що це рішення було ухвалене після того, як під час прибуття Зеленського на вихідних над маєтком зафіксували польоти дронів, що викликало занепокоєння щодо безпеки. За даними газети The Sun, один дрон вдалося відстежити до чоловіка, який перебував у машині неподалік, а ще один - до фотографа. Інші дрони, за повідомленнями, залишаються невідомого походження.
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Міністерка транспорту Гайді Александер підписала розпорядження, яке забороняє польоти літаків нижче 2000 футів (близько 600 метрів) над Сандрінгемом "з міркувань громадської безпеки" та для забезпечення безпеки "членів королівської родини та інших високопосадовців, які перебувають у Сандрінгемському будинку або відвідують його".
У розпорядженні йдеться: "Ці правила встановлюють обмеження на польоти в околицях Сандрінгемського будинку, Норфолк. З огляду на необхідність забезпечення безпеки членів королівської родини та інших високопосадовців, які перебувають або відвідують Сандрінгемський будинок, і на прохання служб безпеки, Управління цивільної авіації та Міністерство транспорту погодилися обмежити польоти поблизу цієї місцевості з міркувань громадської безпеки та безпеки".
Розпорядження не поширюється на королівські рейси, літаки відвідувачів, поліцію та аварійні служби.
Доповнення
Зеленський прибув до Сандрінгемського будинку на гелікоптері з Лондона минулого місяця, одразу після участі в саміті європейських лідерів, організованому Кіром Стармером.
Його зустріч із королем, яка розпочалася приблизно о 17:30, тривала трохи менше години. Джерела повідомляють, що президента зустріли тепло. За деякими даними, уряд Великої Британії погодився на зустріч на прохання українського президента.
Двоє лідерів уперше зустрілися у 2023 році в Букінгемському палаці. Торік, у річницю повномасштабного вторгнення росії, король виступив із заявою на підтримку України, назвавши дії росії "невимовною агресією" і відзначивши "рішучість і силу українського народу".
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