Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії
Київ • УНН
З березня 2024 року по березень 2025 року понад 6600 громадян США подали документи на отримання британського громадянства, що на 30% більше, ніж за попередній рік. Тенденція може бути пов'язана з обранням Дональда Трампа президентом США.
Американці масово прагнуть переїхати до Великої Британії. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.
Деталі
Зазначається, що з березня 2024 по березень 2025 рік документи на отримання британського громадянства Сполученого Королівства подали понад 6600 громадян США. Це на 30 відсотків більше, ніж за попередні 12 місяців.
За перші три місяці 2025 року із заявою на отримання громадянства звернулися 1931 американець - це найвищий квартальний показник за понад два десятиліття ведення статистики у Великій Британії. Четвертий квартал 2024 року став другим за кількістю - 1 723 заявники
Видання вказує, що значні сплески щодо подання заяв на отримання британського громадянства було зафіксовано під час виборів президента США у листопаді 2024 року та після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025-го.
"Кількість заяв від громадян США на отримання громадянства Великої Британії так само зросла після першого обрання Трампа (президентом США - ред.) у 2016 році", - додає видання.
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