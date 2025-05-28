Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

Американці масово прагнуть переїхати до Великої Британії. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

Зазначається, що з березня 2024 по березень 2025 рік документи на отримання британського громадянства Сполученого Королівства подали понад 6600 громадян США. Це на 30 відсотків більше, ніж за попередні 12 місяців.

За перші три місяці 2025 року із заявою на отримання громадянства звернулися 1931 американець - це найвищий квартальний показник за понад два десятиліття ведення статистики у Великій Британії. Четвертий квартал 2024 року став другим за кількістю - 1 723 заявники