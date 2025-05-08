Трамп анонсував план укладення значної торговельної угоди між Британією та США щодо зниження мит

У Сполучених Штатах заявили про підготовку до підписання торговельної угоди з Великою Британією. Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже великий і захоплюючий день".

Передає УНН із посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа у мережі Truth.

Угоду між США Великою Британією щодо зниження мит може бути оголошена найближчим часом.

Президент Трамп наголосив на своїй офіційній сторінці про "дуже великий і хвилюючий день для Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства". Відповідна прес-конференція в Овальному кабінеті має відбутися о 10:00 (о 17:00 за Києвом).

Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством на багато років вперед. Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь мати Велику Британію в якості ПЕРШОЇ країни, про яку ми оголосимо. Попереду ще багато інших угод, які перебувають на серйозних стадіях переговорів!