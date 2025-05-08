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Трамп анонсував план укладення значної торговельної угоди між Британією та США щодо зниження мит

Київ • УНН

 • 2204 перегляди

Дональд Трамп анонсував підготовку до підписання всеосяжної торговельної угоди між США та Великою Британією. Угода має закріпити відносини між країнами на багато років вперед.

Трамп анонсував план укладення значної торговельної угоди між Британією та США щодо зниження мит

У Сполучених Штатах заявили про підготовку до підписання торговельної угоди з Великою Британією. Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже великий і захоплюючий день".

Передає УНН із посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа у мережі Truth.  

Деталі

Угоду між США Великою Британією щодо зниження мит може бути оголошена найближчим часом.

Президент Трамп наголосив на своїй офіційній сторінці про "дуже великий і хвилюючий день для Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства". Відповідна прес-конференція в Овальному кабінеті має відбутися о 10:00 (о 17:00 за Києвом).

Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством на багато років вперед. Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь мати Велику Британію в якості ПЕРШОЇ країни, про яку ми оголосимо. Попереду ще багато інших угод, які перебувають на серйозних стадіях переговорів!

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Біткоїн прагне досягти позначки в 100 000 доларів на тлі новин щодо підготовки до укладання важливої торговельної угоди, про яку оголосив президент США Дональд Трамп. 

Китай і США проведуть перші торговельні переговори від початку протистояння з митами07.05.25, 08:19 • 4298 переглядiв

Ігор Тележніков

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