Трамп анонсував план укладення значної торговельної угоди між Британією та США щодо зниження мит
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував підготовку до підписання всеосяжної торговельної угоди між США та Великою Британією. Угода має закріпити відносини між країнами на багато років вперед.
У Сполучених Штатах заявили про підготовку до підписання торговельної угоди з Великою Британією. Президент США Дональд Трамп анонсував "дуже великий і захоплюючий день".
Передає УНН із посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа у мережі Truth.
Деталі
Угоду між США Великою Британією щодо зниження мит може бути оголошена найближчим часом.
Президент Трамп наголосив на своїй офіційній сторінці про "дуже великий і хвилюючий день для Сполучених Штатів Америки та Сполученого Королівства". Відповідна прес-конференція в Овальному кабінеті має відбутися о 10:00 (о 17:00 за Києвом).
Угода зі Сполученим Королівством є повною і всеосяжною, яка закріпить відносини між Сполученими Штатами і Сполученим Королівством на багато років вперед. Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь мати Велику Британію в якості ПЕРШОЇ країни, про яку ми оголосимо. Попереду ще багато інших угод, які перебувають на серйозних стадіях переговорів!
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