Китай і США проведуть перші торговельні переговори від початку протистояння з митами
Київ • УНН
Хе Ліфен проведе економічні переговори зі Швейцарією, США та Францією. Він очолить 10-й китайсько-французький економічний діалог.
Віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен відвідає Швейцарію та Францію та проведе економічно-торговельні переговори високого рівня між Китаєм та Сполученими Штатами та 10-й китайсько-французький економічний та фінансовий діалог високого рівня. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР 7 травня, пише УНН.
Деталі
"На запрошення швейцарського уряду член політбюро ЦК КПК і віце-прем'єр Держради Хе Ліфен відвідає Швейцарію з 9 по 12 травня і проведе переговори з керівництвом Швейцарії та відповідними сторонами. Під час свого візиту до Швейцарії віце-прем'єр Хе Ліфен, як китайський колега на китайсько-американських економічно-торгових переговорах, проведе переговори зі своїм американським колегою, міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - ідеться у повідомленні.
У Мінторгівлі КНР додали, що "враховуючи всі світові очікування, інтереси Китаю та заклики американської промисловості та споживачів, Китай вирішив погодитися на взаємодію зі Сполученими Штатами".
З 12 по 16 травня віце-прем'єр КНР Хе Ліфен, як вказали у МЗС КНР, відвідає Францію, щоб разом з французькою стороною очолити 10-й китайсько-французький економічний і фінансовий діалог високого рівня.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив раніше, що є дуже хороші шанси на угоду з Китаєм.
США звернулися до Китаю з проханням провести переговори щодо мит Трампа у 145%.
США хочуть розпочати переговори щодо мит з Китаєм - ЗМІ01.05.25, 18:35 • 9863 перегляди