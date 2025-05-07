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Шахед-136

Китай і США проведуть перші торговельні переговори від початку протистояння з митами

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Хе Ліфен проведе економічні переговори зі Швейцарією, США та Францією. Він очолить 10-й китайсько-французький економічний діалог.

Китай і США проведуть перші торговельні переговори від початку протистояння з митами

Віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен відвідає Швейцарію та Францію та проведе економічно-торговельні переговори високого рівня між Китаєм та Сполученими Штатами та 10-й китайсько-французький економічний та фінансовий діалог високого рівня. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР 7 травня, пише УНН.

Деталі

"На запрошення швейцарського уряду член політбюро ЦК КПК і віце-прем'єр Держради Хе Ліфен відвідає Швейцарію з 9 по 12 травня і проведе переговори з керівництвом Швейцарії та відповідними сторонами. Під час свого візиту до Швейцарії віце-прем'єр Хе Ліфен, як китайський колега на китайсько-американських економічно-торгових переговорах, проведе переговори зі своїм американським колегою, міністром фінансів США Скоттом Бессентом", - ідеться у повідомленні.

У Мінторгівлі КНР додали, що "враховуючи всі світові очікування, інтереси Китаю та заклики американської промисловості та споживачів, Китай вирішив погодитися на взаємодію зі Сполученими Штатами".

З 12 по 16 травня віце-прем'єр КНР Хе Ліфен, як вказали у МЗС КНР, відвідає Францію, щоб разом з французькою стороною очолити 10-й китайсько-французький економічний і фінансовий діалог високого рівня.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив раніше, що є дуже хороші шанси на угоду з Китаєм.

США звернулися до Китаю з проханням провести переговори щодо мит Трампа у 145%.

США хочуть розпочати переговори щодо мит з Китаєм - ЗМІ01.05.25, 18:35 • 9863 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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