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Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Хэ Лифэн проведет экономические переговоры со Швейцарией, США и Францией. Он возглавит 10-й китайско-французский экономический диалог.

Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию и Францию и проведет экономическо-торговые переговоры высокого уровня между Китаем и Соединенными Штатами и 10-й китайско-французский экономический и финансовый диалог высокого уровня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР 7 мая, пишет УНН.

Детали

"По приглашению швейцарского правительства член политбюро ЦК КПК и вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн посетит Швейцарию с 9 по 12 мая и проведет переговоры с руководством Швейцарии и соответствующими сторонами. Во время своего визита в Швейцарию вице-премьер Хэ Лифэн, как китайский коллега на китайско-американских экономическо-торговых переговорах, проведет переговоры со своим американским коллегой, министром финансов США Скоттом Бессентом", - говорится в сообщении.

В Минторговли КНР добавили, что "учитывая все мировые ожидания, интересы Китая и призывы американской промышленности и потребителей, Китай решил согласиться на взаимодействие с Соединенными Штатами".

С 12 по 16 мая вице-премьер КНР Хэ Лифэн, как указали в МИД КНР, посетит Францию, чтобы вместе с французской стороной возглавить 10-й китайско-французский экономический и финансовый диалог высокого уровня.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что есть очень хорошие шансы на соглашение с Китаем.

США обратились к Китаю с просьбой провести переговоры по пошлинам Трампа в 145%.

США хотят начать переговоры по пошлинам с Китаем – СМИ01.05.25, 18:35 • 9863 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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