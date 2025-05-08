Трамп анонсировал план заключения значительного торгового соглашения между Британией и США по снижению пошлин

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия
Эксклюзив
08:51 • 19049 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

07:53 • 36204 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
07:22 • 36332 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

8 мая, 03:10 • 43189 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

7 мая, 19:04 • 57785 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

7 мая, 18:29 • 90219 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 56668 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
7 мая, 15:25 • 62722 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
7 мая, 14:38 • 51033 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
7 мая, 14:35 • 53852 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.9м/с
38%
749 мм
Популярные новости

Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый

8 мая, 01:26 • 43225 просмотра

путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

8 мая, 02:39 • 41933 просмотра

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

8 мая, 03:03 • 45228 просмотра

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

07:10 • 21221 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 46529 просмотра
публикации

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 46782 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 90186 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 130569 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 131778 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 123439 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 9848 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 13624 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 44247 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 75513 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 124861 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Трамп анонсировал план заключения значительного торгового соглашения между Британией и США по снижению пошлин

Киев • УНН

 • 1942 просмотра

Дональд Трамп анонсировал подготовку к подписанию всеобъемлющего торгового соглашения между США и Великобританией. Соглашение должно закрепить отношения между странами на много лет вперед.

Трамп анонсировал план заключения значительного торгового соглашения между Британией и США по снижению пошлин

В Соединенных Штатах заявили о подготовке к подписанию торгового соглашения с Великобританией. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень большой и захватывающий день".

Передает УНН со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в сети Truth.  

Детали

Соглашение между США и Великобританией о снижении пошлин может быть объявлено в ближайшее время.

Президент Трамп отметил на своей официальной странице об "очень большом и волнующем дне для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства". Соответствующая пресс-конференция в Овальном кабинете должна состояться в 10:00 (в 17:00 по Киеву).

Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на много лет вперед. Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь иметь Великобританию в качестве ПЕРВОЙ страны, о которой мы объявим. Впереди еще много других соглашений, которые находятся на серьезных стадиях переговоров!

- заявил Трамп.

Напомним

Биткоин стремится достичь отметки в 100 000 долларов на фоне новостей о подготовке к заключению важного торгового соглашения, о котором объявил президент США Дональд Трамп. 

Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам07.05.25, 08:19 • 4298 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Дональд Трамп
Великобритания
Соединенные Штаты
Brent
$61.78
Bitcoin
$99,793.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$35.19
Золото
$3,337.35
Ethereum
$1,940.60