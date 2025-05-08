Трамп анонсировал план заключения значительного торгового соглашения между Британией и США по снижению пошлин
Киев • УНН
Дональд Трамп анонсировал подготовку к подписанию всеобъемлющего торгового соглашения между США и Великобританией. Соглашение должно закрепить отношения между странами на много лет вперед.
В Соединенных Штатах заявили о подготовке к подписанию торгового соглашения с Великобританией. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень большой и захватывающий день".
Передает УНН со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в сети Truth.
Детали
Соглашение между США и Великобританией о снижении пошлин может быть объявлено в ближайшее время.
Президент Трамп отметил на своей официальной странице об "очень большом и волнующем дне для Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства". Соответствующая пресс-конференция в Овальном кабинете должна состояться в 10:00 (в 17:00 по Киеву).
Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на много лет вперед. Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь иметь Великобританию в качестве ПЕРВОЙ страны, о которой мы объявим. Впереди еще много других соглашений, которые находятся на серьезных стадиях переговоров!
Напомним
Биткоин стремится достичь отметки в 100 000 долларов на фоне новостей о подготовке к заключению важного торгового соглашения, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
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