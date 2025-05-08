Біткоїн зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму
Київ • УНН
Біткоїн продовжує зростати, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, на тлі надій на деескалацію митної програми США. Аналітики вважають, що цей рівень стане значною перешкодою.
Біткоїн виріс у четвер, наблизившись до $100 000 на торговому оптимізмі.
Передає УНН із посиланням на Investing та Cointelegraph.
Деталі
Біткоїн прагне досягти позначки в 100 000 доларів. Минулої п'ятниці біткоїн вийшов зі свого діапазону консолідації в районі $95 000 і досягнув $98 000 - це є найвищим рівнем з середини лютого. За новими даними, у четвер ціна біткоїна зросла ще, наблизившись до ключових рівнів у 100 000 доларів США. Серед ключових причин "ризикових змін" - надії на деескалацію митної програми президента США Дональда Трампа. Останній анонсував важливу торговельну угоду нещодавно, нагадує Investing.
Думка аналітиків
Поріг у 100 000 доларів США становитиме значну перешкоду як через його округлене значення, так і через його минулі показники, вважає аналітик eToro Саймон Пітерс.
У листопаді 2024 року, коли ціна вперше досягла цього рівня, вона швидко скоригувалася до 90 000 доларів за лічені дні
Нагадаємо
УНН передавав, що Верховна Рада планує ратифікувати історичну угоду між США та Україною. Як стало відомо раніше, нардепи мають схвалити угоду про створення спільного інвестиційного фонду.
Ціна біткоїна злетіла до $97 000: які настрої на ринку07.05.25, 13:04 • 7804 перегляди