Біткоїн зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму

Біткоїн виріс у четвер, наблизившись до $100 000 на торговому оптимізмі.

Передає УНН із посиланням на Investing та Cointelegraph.

Біткоїн прагне досягти позначки в 100 000 доларів. Минулої п'ятниці біткоїн вийшов зі свого діапазону консолідації в районі $95 000 і досягнув $98 000 - це є найвищим рівнем з середини лютого. За новими даними, у четвер ціна біткоїна зросла ще, наблизившись до ключових рівнів у 100 000 доларів США. Серед ключових причин "ризикових змін" - надії на деескалацію митної програми президента США Дональда Трампа. Останній анонсував важливу торговельну угоду нещодавно, нагадує Investing.

Поріг у 100 000 доларів США становитиме значну перешкоду як через його округлене значення, так і через його минулі показники, вважає аналітик eToro Саймон Пітерс.



У листопаді 2024 року, коли ціна вперше досягла цього рівня, вона швидко скоригувалася до 90 000 доларів за лічені дні