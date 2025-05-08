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The New York Times

Біткоїн зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Біткоїн продовжує зростати, наближаючись до позначки в 100 000 доларів, на тлі надій на деескалацію митної програми США. Аналітики вважають, що цей рівень стане значною перешкодою.

Біткоїн зростає: ціна наблизилась до 100 000 доларів на тлі торгового оптимізму

Біткоїн виріс у четвер, наблизившись до $100 000 на торговому оптимізмі.

Передає УНН із посиланням на Investing та Cointelegraph.

Деталі

Біткоїн прагне досягти позначки в 100 000 доларів. Минулої п'ятниці біткоїн вийшов зі свого діапазону консолідації в районі $95 000 і досягнув $98 000 - це є найвищим рівнем з середини лютого. За новими даними, у четвер ціна біткоїна зросла ще, наблизившись до ключових рівнів у 100 000 доларів США. Серед ключових причин "ризикових змін" - надії на деескалацію митної програми президента США Дональда Трампа. Останній анонсував важливу торговельну угоду нещодавно, нагадує Investing.

Думка аналітиків

Поріг у 100 000 доларів США становитиме значну перешкоду як через його округлене значення, так і через його минулі показники, вважає аналітик eToro Саймон Пітерс.

У листопаді 2024 року, коли ціна вперше досягла цього рівня, вона швидко скоригувалася до 90 000 доларів за лічені дні

 - зазначив він у коментарі Cointelegraph.

Нагадаємо

УНН передавав, що Верховна Рада планує ратифікувати історичну угоду між США та Україною. Як стало відомо раніше, нардепи мають схвалити угоду про створення спільного інвестиційного фонду.

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Ігор Тележніков

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