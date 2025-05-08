Биткоин растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма

Биткоин вырос в четверг, приблизившись к $100 000 на торговом оптимизме.

Передает УНН со ссылкой на Investing и Cointelegraph.

Биткоин стремится достичь отметки в 100 000 долларов. В прошлую пятницу биткоин вышел из своего диапазона консолидации в районе $95 000 и достиг $98 000 - это самый высокий уровень с середины февраля. По новым данным, в четверг цена биткоина выросла еще, приблизившись к ключевым уровням в 100 000 долларов США. Среди ключевых причин "рисковых изменений" - надежды на деэскалацию таможенной программы президента США Дональда Трампа. Последний анонсировал важное торговое соглашение недавно, напоминает Investing.

Порог в 100 000 долларов США будет значительным препятствием как из-за его округленного значения, так и из-за его прошлых показателей, считает аналитик eToro Саймон Питерс.



В ноябре 2024 года, когда цена впервые достигла этого уровня, она быстро скорректировалась до 90 000 долларов за считанные дни