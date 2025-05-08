Биткоин растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма
Киев • УНН
Биткоин продолжает расти, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, на фоне надежд на деэскалацию таможенной программы США. Аналитики считают, что этот уровень станет значительным препятствием.
Биткоин вырос в четверг, приблизившись к $100 000 на торговом оптимизме.
Передает УНН со ссылкой на Investing и Cointelegraph.
Детали
Биткоин стремится достичь отметки в 100 000 долларов. В прошлую пятницу биткоин вышел из своего диапазона консолидации в районе $95 000 и достиг $98 000 - это самый высокий уровень с середины февраля. По новым данным, в четверг цена биткоина выросла еще, приблизившись к ключевым уровням в 100 000 долларов США. Среди ключевых причин "рисковых изменений" - надежды на деэскалацию таможенной программы президента США Дональда Трампа. Последний анонсировал важное торговое соглашение недавно, напоминает Investing.
Мнение аналитиков
Порог в 100 000 долларов США будет значительным препятствием как из-за его округленного значения, так и из-за его прошлых показателей, считает аналитик eToro Саймон Питерс.
В ноябре 2024 года, когда цена впервые достигла этого уровня, она быстро скорректировалась до 90 000 долларов за считанные дни
Напомним
УНН передавал, что Верховная Рада планирует ратифицировать историческое соглашение между США и Украиной. Как стало известно ранее, нардепы должны одобрить соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.
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