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Биткоин растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Биткоин продолжает расти, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, на фоне надежд на деэскалацию таможенной программы США. Аналитики считают, что этот уровень станет значительным препятствием.

Биткоин растет: цена приблизилась к 100 000 долларов на фоне торгового оптимизма

Биткоин вырос в четверг, приблизившись к $100 000 на торговом оптимизме.

Передает УНН со ссылкой на Investing и Cointelegraph.

Детали

Биткоин стремится достичь отметки в 100 000 долларов. В прошлую пятницу биткоин вышел из своего диапазона консолидации в районе $95 000 и достиг $98 000 - это самый высокий уровень с середины февраля. По новым данным, в четверг цена биткоина выросла еще, приблизившись к ключевым уровням в 100 000 долларов США. Среди ключевых причин "рисковых изменений" - надежды на деэскалацию таможенной программы президента США Дональда Трампа. Последний анонсировал важное торговое соглашение недавно, напоминает Investing.

Мнение аналитиков

Порог в 100 000 долларов США будет значительным препятствием как из-за его округленного значения, так и из-за его прошлых показателей, считает аналитик eToro Саймон Питерс.

В ноябре 2024 года, когда цена впервые достигла этого уровня, она быстро скорректировалась до 90 000 долларов за считанные дни

 - отметил он в комментарии Cointelegraph.

Напомним

УНН передавал, что Верховная Рада планирует ратифицировать историческое соглашение между США и Украиной. Как стало известно ранее, нардепы должны одобрить соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.

Цена биткоина взлетела до $97 000: какие настроения на рынке07.05.25, 13:04 • 7804 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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