Цена биткоина взлетела до $97 000: какие настроения на рынке

Биткоин поднялся в цене выше $97 000 во вторник вечером, а затем упал до $96 500 в ранние часы в Азии в среду, на фоне того, как Индия провела авиаудары в некоторых частях Пакистана, что усилило напряженность последних нескольких недель, сообщает CoinDesk, пишет УНН.

Детали

Запланированная встреча для обсуждения пошлин США и Китая привела к росту рисковых активов в часы после закрытия фондового рынка США в среду, как сообщалось, но этот рост пошел на спад, когда в раннее время появились новости об индийской "Операции Синдур".

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Трейдеры ожидают увидеть большую волатильность в ближайшие дни, поскольку региональные столкновения еще больше подрывают склонность трейдеров к риску, хотя в конечном итоге приводят к росту, поскольку биткоин воспринимается как хедж.

"Волатильность на рынках резко возросла, поскольку биткоин подскочил до $97 тыс. из-за усиливающегося конфликта между Индией и Пакистаном", - сказал Ник Рак, директор LVRG Research, в сообщении CoinDesk в Telegram.

"Это в дополнение к планам США и Китая обсудить торговое соглашение на этой неделе. Это восходящее движение стало неожиданностью, на фоне того, как инвесторы снижали риски в преддверии решения ФРС об изменении процентных ставок. Геополитическая неопределенность и макроэкономическая волатильность могут подвести биткоин к новым максимумам как защиту от больших рыночных рисков", - добавил Рак.

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ADA Cardano возглавил рост среди основных валют с ростом на 3% за последние 24 часа, увеличившись со вторника. Dogecoin (DOGE), XRP, BNB и эфир (ETH) BNB Chain добавили менее 2%, в то время как традиционные токены Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC) выросли на 10%.

CoinDesk 20 (CD20) - ликвидный индекс, который отслеживает крупнейшие токены по рыночной капитализации - добавил почти 2%.

Между тем, некоторые трейдеры заявили, что рост биткоина за последние недели был связан с резким ростом активных адресов - показателем активности кошелька, который некоторые считают признаком надвигающейся волатильности.

"Недавний рост биткоина до $87 500 - резкий рост активных адресов подтверждает диапазон $97 500 (сейчас это 6-месячный максимум), что указывает на рост спроса и восстановление сетевой активности", - сказал Райан Ли, главный аналитик Bitget Research, CoinDesk.

"Этот рост подтверждает оптимистичный прогноз о потенциальном прорыве до $100 тыс., хотя подтверждение зависит от согласования нескольких индикаторов", - сказал Ли, отражая отдельные комментарии аналитиков с прошлой недели.

"Трейдерам также следует следить за макроэкономическими условиями, доминированием биткоина, которое сейчас приближается к отметке 55%, и ростом хешрейта. Между тем, Ethereum торгуется в более узком диапазоне $1600-$1900, все еще отставая от динамики BTC, а настроения более сдержанные на фоне меньшего количества катализаторов и осторожного обращения капитала в альткоины", - добавил Ли.

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