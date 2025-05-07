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Золото подешевело на фоне оптимизма в отношении переговоров США и Китая

Киев • УНН

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Спотовая цена на золото упала на 1,3% на фоне признаков торговых переговоров между США и Китаем. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США относительно политики.

Золото подешевело на фоне оптимизма в отношении переговоров США и Китая

Цены на золото упали в среду на фоне того, как оптимизм по поводу потенциальных торговых переговоров между США и Китаем ослабил спрос на активы-убежища, тогда как инвесторы готовились к решению Федеральной резервной системы США по политике, которое должно было быть принято позже в этот день, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 1,3% до 3383,88 долларов за унцию за 04:32 по Гринвичу (07:32 по Киеву).

Фьючерсы на золото в США упали примерно на 1% - до 3391,80 долларов.

"Золото, похоже, отступает на фоне широкомасштабного движения "риска" на рынках... это проциклическая конфигурация, которая может отражать оптимизм на фоне признаков того, что США и Китай начали реальные торговые переговоры", - сказал Илья Спивак, глава отдела глобальной макроэкономики Tastylive.

Министр финансов США Скотт Бессент и главный торговый переговорщик США Джеймисон Грир встретятся с главным экономическим чиновником Китая Хэ Лифэном в Швейцарии в эти выходные для переговоров.

Китай и США проведут первые торговые переговоры с начала противостояния по пошлинам07.05.25, 08:19 • 1676 просмотров

Обе страны ввели взаимные пошлины в прошлом месяце, спровоцировав торговую войну, которая усилила опасения глобальной рецессии.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что он и высшие должностные лица администрации рассмотрят потенциальные торговые соглашения в течение следующих двух недель, чтобы решить, какие из них принять.

В центре внимания рынка также будет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) позже в этот день, на котором, как ожидается, центральный банк США сохранит процентные ставки на прежнем уровне.

Спивак добавил, что FOMC будет оставаться неопределенным, чтобы сохранить как можно больше гибкости, пытаясь понять, что эта торговая война будет означать для роста и инфляции.

Трейдеры ожидают снижения ставок на 80 базисных пунктов в этом году, начиная с июля.

Замечания председателя ФРС США Джерома Пауэлла также ожидаются для подсказок относительно возможных сроков будущих снижений ставок.

Золото, традиционно рассматриваемое как хедж против экономической и политической неопределенности, процветает в условиях низких процентных ставок.

На геополитическом фронте Индия заявила, что атаковала Пакистан после смертельного нападения на туристов в Кашмире в прошлом месяце. Пакистан сообщил о восьми жертвах и заявил, что отвечает на удары Индии.

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Спотовое серебро упало в цене на 0,7% до $33,01 за унцию, платина упала на 0,1% до $983,60, а палладий потерял 0,7% до $967,64.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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