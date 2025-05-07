Индия и Пакистан: эскалация конфликта, ракетные удары и сбитые самолеты
Киев • УНН
Индия атаковала объекты боевиков в Пакистане, Исламабад заявил о праве на ответ. По данным обеих стран, есть погибшие и раненые среди гражданских.
Между Индией и Пакистаном обостряется вооруженное противостояние: недавно индийские вооруженные силы атаковали объекты, которые, вероятно, принадлежали трем группам боевиков, причастных к теракту в Кашмире. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.
Детали
В Исламабаде отреагировали на это. Там заявили, что "Пакистан имеет право на ответ, который уже предоставляется".
В то же время Reuters сообщает, что армия Индии поразила девять объектов в Пакистане.
Власти Пакистана сообщают, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов.
Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.
Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".