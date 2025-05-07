Військова ескалація між Індією та Пакистаном: в ООН виступили з заявою

Генсек ООН висловив стурбованість операцією Індії на кордоні з Пакистаном та закликав обидві країни до "військової стриманості", наголосивши, що військове рішення не є виходом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на лінії контролю та міжнародному кордоні з Пакистаном. Про це повідомляє УНН. Деталі Гутерріш, зокрема, закликав обидві країни до "військової стриманості". Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном - зазначив Гутерреш. Напередодні він попередив, що напруженість між двома південноазіатськими сусідами досягла "найвищого рівня за багато років". Він запропонував допомогу урядам обох країни, щоб допомогти розрядити напруженість і сприяти дипломатії, підкресливши, що "військове рішення не є виходом". Нагадаємо Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", "завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії. Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії. Індія проведе загальні навчання з цивільної оборони на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном