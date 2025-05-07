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Военная эскалация между Индией и Пакистаном: в ООН выступили с заявлением

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Генсек ООН выразил обеспокоенность операцией Индии на границе с Пакистаном и призвал обе страны к "военной сдержанности", подчеркнув, что военное решение не является выходом.

Военная эскалация между Индией и Пакистаном: в ООН выступили с заявлением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на линии контроля и международной границе с Пакистаном. Об этом сообщает УНН.

Детали

Гутерриш, в частности, призвал обе страны к "военной сдержанности".

Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном

- отметил Гутерреш.

Накануне он предупредил, что напряженность между двумя южноазиатскими соседями достигла "самого высокого уровня за много лет". Он предложил помощь правительствам обеих стран, чтобы помочь разрядить напряженность и содействовать дипломатии, подчеркнув, что "военное решение не выход".

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", "нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5150 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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