Военная эскалация между Индией и Пакистаном: в ООН выступили с заявлением

Генсек ООН выразил обеспокоенность операцией Индии на границе с Пакистаном и призвал обе страны к "военной сдержанности", подчеркнув, что военное решение не является выходом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на линии контроля и международной границе с Пакистаном. Об этом сообщает УНН. Детали Гутерриш, в частности, призвал обе страны к "военной сдержанности". Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном - отметил Гутерреш. Накануне он предупредил, что напряженность между двумя южноазиатскими соседями достигла "самого высокого уровня за много лет". Он предложил помощь правительствам обеих стран, чтобы помочь разрядить напряженность и содействовать дипломатии, подчеркнув, что "военное решение не выход". Напомним Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", "нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии. Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном