Золото подешевшало на тлі оптимізму щодо переговорів США та Китаю

Ціни на золото впали в середу, на тлі того, як оптимізм з приводу потенційних торгових переговорів між США та Китаєм послабив попит на активи-притулки, тоді як інвестори готувалися до рішення Федеральної резервної системи США з політики, яке мало бути ухвалене пізніше цього дня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Спотова ціна на золото знизилася на 1,3% до 3383,88 доларів за унцію за 04:32 за Гринвічем (07:32 за Києвом).

Ф'ючерси на золото у США впали приблизно на 1% - до 3391,80 доларів.

"Золото, схоже, відступає на тлі широкомасштабного руху "ризику" на ринках... це проциклічна конфігурація, яка може відображати оптимізм на тлі ознак того, що США та Китай розпочали реальні торгові переговори", - сказав Ілля Співак, голова відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і головний торговий переговорник США Джеймісон Грір зустрінуться з головним економічним чиновником Китаю Хе Ліфеном у Швейцарії в ці вихідні для переговорів.

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Обидві країни запровадили взаємні мита минулого місяця, спровокувавши торговельну війну, яка посилила побоювання глобальної рецесії.

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що він та вищі посадові особи адміністрації розглянуть потенційні торгові угоди протягом наступних двох тижнів, щоб вирішити, які з них прийняти.

У центрі уваги ринку також буде засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) пізніше цього дня, на якому, як очікується, центральний банк США збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Співак додав, що FOMC залишатиметься невизначеним, щоб зберегти якнайбільше гнучкості, намагаючись зрозуміти, що ця торгова війна означатиме для зростання та інфляції.

Трейдери очікують на зниження ставок на 80 базисних пунктів цього року, починаючи з липня.

Зауваження голови ФРС США Джерома Павелла також очікуються для підказок щодо можливих термінів майбутніх знижень ставок.

Золото, що традиційно розглядається як хедж проти економічної та політичної невизначеності, процвітає в умовах низьких відсоткових ставок.

На геополітичному фронті Індія заявила, що атакувала Пакистан після смертельного нападу на туристів у Кашмірі минулого місяця. Пакистан повідомив про вісім жертв і заявив, що відповідає на удари Індії.

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Спотове срібло впало в ціні на 0,7% до $33,01 за унцію, платина впала на 0,1% до $983,60, а паладій втратив 0,7% до $967,64.