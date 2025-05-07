Ціна біткоїна злетіла до $97 000: які настрої на ринку

Біткоїн піднявся в ціні вище за $97 000 у вівторок увечері, а потім упав до $96 500 у ранній години в Азії у середу, на тлі того, як Індія провела авіаудари в деяких частинах Пакистану, що посилило напруженість останніх кількох тижнів, повідомляє CoinDesk, пише УНН.

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Запланована зустріч для обговорення мит США і Китаю призвела до зростання ризикових активів у години після закриття фондового ринку США в середу, як повідомлялося, але це зростання пішло на спад, коли в ранній час з'явилися новини про індійську "Операцію Сіндур".

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Трейдери очікують побачити велику волатильність наступними днями, оскільки регіональні сутички ще більше підривають схильність трейдерів до ризику, хоча зрештою призводять до зростання, оскільки біткоїн сприймається як хедж.

"Волатильність на ринках різко зросла, оскільки біткоїн підскочив до $97 тис. через конфлікт, що посилюється, між Індією і Пакистаном", - сказав Нік Рак, директор LVRG Research, в повідомленні CoinDesk в Telegram.

"Це на додаток до планів США та Китаю обговорити торговельну угоду цього тижня. Цей висхідний рух став несподіванкою, на тлі того, як інвестори знижували ризики напередодні рішення ФРС про зміну процентних ставок. Геополітична невизначеність і макроекономічна волатильність можуть підвести біткоїн до нових максимумів як захист від більших ринкових ризиків", - додав Рак.

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ADA Cardano очолив зростання серед основних валют із зростанням на 3% за останні 24 години, збільшившись із вівторка. Dogecoin (DOGE), XRP, BNB та ефір (ETH) BNB Chain додали менше 2%, у той час як традиційні токени Bitcoin Cash (BCH) та Litecoin (LTC) зросли на 10%.

CoinDesk 20 (CD20) - ліквідний індекс, який відстежує найбільші токени з ринкової капіталізації - додав майже 2%.

Тим часом, деякі трейдери заявили, що зростання біткоїну за останні тижні було пов'язане з різким зростанням активних адрес - показником активності гаманця, який деякі вважають ознакою волатильності, що насувається.

"Нещодавнє зростання біткоїну до $87 500 - різке зростання активних адрес підтверджує діапазон $97 500 (зараз це 6-місячний максимум), що вказує на зростання попиту та відновлення мережної активності", - сказав Раян Лі, головний аналітик Bitget Research, CoinDesk.

"Це зростання підтверджує оптимістичний прогноз про потенційний прорив до $100 тис., хоча підтвердження залежить від узгодження кількох індикаторів", - сказав Лі, відбиваючи окремі коментарі аналітиків з минулого тижня.

"Трейдерам також слід стежити за макроекономічними умовами, домінуванням біткоїна, яке нині наближається до позначки 55%, та зростанням хешрейту. Тим часом, Ethereum торгується у вужчому діапазоні $1600-$1900, все ще відстаючи від динаміки BTC, а настрої стриманіші на тлі меншої кількості каталізаторів та обережного обертання капіталу в альткоїни", - додав Лі.

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