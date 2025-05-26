рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

россияне изменили тактику использования дронов, повысили высоту их полета и устойчивость к украинским средствам РЭБ. Также оккупанты наладили производство пусковых установок, поэтому удары дронами по Украине будут только больше. Об этом журналисту УНН рассказал военный эксперт Михаил Жирохов и объяснил, как Силы обороны могут противодействовать БПЛА "Герань-2".

Детали

Наращивание производства россией дронов

В материале The Economist сообщалось, что атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО.

Отмечается, что год назад атака 30 ударных беспилотников по Украине за одну ночь считалась чем-то необычайным. Сейчас же россия применяет сотни БПЛА.

Наращивание производства дронов (россией - ред.) идет уже несколько последних месяцев. Проблема россиян до последнего времени была в количестве пусковых установок - сказал Жирохов.

Эксперт отметил, что у россиян сейчас уже довольно мощное производство дронов и не только типов "Шахед", "Герань-2, но и типа "Гербера", которые имеют сейчас боевую часть.

Судя по последним дням, ночам, они (россияне - ред.) запускали (дроны - ред.) из тех мест, где до этого не запускали. То есть есть традиционные места запуска откуда они запускают последние два года - это курск, Чауда. Сейчас к ним добавились, как я наблюдаю из официальных сообщений еще минимум 3-4 места. Это означает, что они наладили производство пусковых установок, поэтому удары будут только больше. Я не знаю, какие у них сейчас объемы, потому что в Алабуге (завод в Татарстане- ред.) практически каждые полгода производство дронов удваивается - заявил Жирохов.

Также эксперт отметил, что россияне сейчас изменили тактику использования дронов, повысили высоту полета и их устойчивость к украинским средствам РЭБ.

Поэтому мобильные огневые группы, которые (Украина - ред.) формировала последние полтора года - год сейчас не эффективны, потому что на той высоте на которой они сейчас идут, я про дрон "Герань", достать очень-очень тяжело, но во многих случаях - это невозможно - пояснил Жирохов.

Как Украине противодействовать дронам "Герань-2"?

Эксперт отметил, что нужно использовать для противодействия дронам типа "Герань-2".

Для этого нужно использовать авиацию, не только самолеты, но и вертолеты. Использовать зенитно-ракетные комплексы, тем более, что у нас есть определенная нехватка ракет, фактически не возможно - уточнил Жирохов.

По его словам, еще одним эффективным способом является уничтожение дронов во время их пуска.

Мы примерно знаем откуда их пускают. Я не знаю почему не наносятся удары. В принципе можно понять, что военные аэродромы всегда прикрыты ПВО и наши дроны не могут проникнуть, но в целом, если это поставить на поток, то в принципе возможно уничтожать их еще на этапе подготовки к пуску, или в момент пуска - заметил эксперт.

Ситуация с зенитными дронами "анти-Шахед" Украины

Зенитные дроны пока что находятся на уровне эксперимента. Они не являются массовыми. Только несколько расчетов могут эффективно сбивать вражеские ударные дроны, потому что, во-первых, это специально переоборудованные дроны, а во-вторых, нужна совсем другая подготовка чем у большинства расчетов дронов, которые мы имеем - сказал Жирохов.

Как в 2024 году сообщало издание The Telegraph, в Украине разработали дрон-перехватчик "Sting" для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "Шахед".

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Справка

"Герань-2" - это иранские дроны-камикадзе. Заявленная создателями максимальная дальность полета составляет 2 тыс. километров, а эффективная - 1000 км, на которую дрон-камикадзе может доставить боевую часть. Летает данный беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км в час.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россия использует временно оккупированные территории Украины (ВОТ) для поддержки внутренней отрасли разработки и производства беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник, 26 мая сообщал в Telegram, что неизвестные дроны атаковали в рф Елабугу, где производят шахэды.