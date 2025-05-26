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364 воздушные цели за раз – это антирекорд: Игнат призвал закрыть рф путь к производству смертоносного оружия

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

рф третьи сутки подряд ставит антирекорды, забрасывая Украину смертоносным оружием. Юрий Игнат заявил, что остановить эту тенденцию смогут только сильные антироссийские санкции, призванные остановить производство оружия.

364 воздушные цели за раз – это антирекорд: Игнат призвал закрыть рф путь к производству смертоносного оружия

Массированные воздушные атаки россии продолжаются третьи сутки подряд, и их интенсивность бьет рекорды. Сегодня ночью Украина успешно отразила 288 БПЛА из 364. Именно усиление санкций против рф могут заставить ее уменьшить объем производства оружия и сделать невозможным такие массированные атаки. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Эта цифра (364 БПЛА – ред.) действительно является антирекордом. Атака идет три дня подряд. Массированная с применением ракет и дронов. Ракет разных типов: и баллистика, и крылатые. Сегодня ПВО успешно сбила все 9 Х-101, которые выпустили оккупанты из самолетов стратегической авиации. По дронам, число обезвреженных тоже высокое – 288 сбито

 - отметил Юрий Игнат.

Детали

Он подчеркнул, что это невероятно большая цифра, которую "цитируют все мировые медиа, показывая, как режим путина хочет перемирия".

В то же время, по данным Economist, россия скоро сможет запускать до 1000 дронов за один раз. А Financial Times отмечает, что россияне уже меняют тактику атак.

Вопрос в том, сколько они действительно будут иметь возможностей изготавливать орудия для убийства. Это и крылатые ракеты, и баллистические, и шахэды. Понятно, что дальше используются западные компоненты, мы видим в сбитых, но уцелевших экземплярах российских ракет и дронов эти компоненты. Они документируются, посылаются дальше нашим партнерам. Ну не секрет, что россия может их где-то добывать, какими-то поставками, это не создает для них проблем получать те компоненты, которые необходимы для изготовления. Поэтому санкции нужны прежде всего, чтобы сделать невозможным для россии зарабатывание денег на то, чтобы она изготавливала это оружие

 - подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ призвал к объединению усилий международного сообщества, чтобы остановить производство смертоносного оружия в рф.

Сбивать баллистические ракеты стало еще сложнее, поскольку россияне модернизировали Искандеры - Игнат24.05.25, 15:12 • 10762 просмотра

Санкционное давление должно поступать от всего цивилизованного мира, чтобы россия не могла производить такое количество орудия для убийств

 - подчеркнул он.

Игнат также обратил внимание на тенденцию увеличения производства именно шахэдов и дронов-имитаторов, которые создают дополнительную нагрузку на силы ПВО. По его словам, наши силы уже научились их распознавать, но для этого нужно время и опыт.

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Такое большое количество (дронов - ред.) сбивать зенитными ракетами, конечно, мы не можем. Когда их подняли выше, когда их стало больше, нужны рациональные способы сбивания, более дешевые способы сбивания. Над этим сейчас работают все – от военных до военно-политического руководства

 - добавил Игнат.

Представитель также отметил, что атаки продолжаются уже трое суток, и россия тратит огромный финансовый ресурс.

Понятно, что враг не может бесконечно наносить такие удары. Это и производство, и средства. Шахеды – не дешевая вещь. Они стоят до 200 тысяч долларов, если говорить о шахэде-136

 - пояснил он.

Напоследок Игнат отметил, что украинцы должны привлекать больше инновационных решений и быть готовыми к любым вызовам. По его словам, за Украиной сейчас наблюдает весь мир, из-за привлечения дронов к выполнению ряда задач на уровне с пехотой.

Напомним

Ранее сообщалось, что ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против рф. Как заявила председатель дипломатии ЕС Кая Каллас, новый пакет санкций ЕС против россии будет сосредотачиваться на энергетическом секторе, в частности, на газопроводах "Северный поток". Также может быть понижена предельная цена на российскую нефть.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Северный поток
The Economist
Кайя Каллас
Юрий Игнат
Financial Times
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