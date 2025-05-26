Лещенко: Принять 18-й пакет санкций будет сложно, потому что некоторые страны ЕС уже отстаивают ценности “русского мира”

В Европейском Союзе готовят 18-й пакет санкций против россии, однако надеяться на то, что он будет сильнее предыдущего сложно из-за политических влияний кремля на отдельные государства-члены блока. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Об этом он отметил, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться, что 18-й пакет санкций будет сильнее чем предыдущий.

Это всегда сложно, потому что в ЕС решения принимаются консенсусом и мы видим как уже некоторые наши страны-соседи говорят созвучно с московской пропагандой и отстаивают кажется не общие ценности Европы, а ценности "русского мира". И видим как россия пытается этот альянс или полюс "русского мира" в ЕС расширить, как они откровенно вмешивались в избирательные гонки в Румынии и помогали некоторым другим партиям в Старой Европе. Поэтому они фактически пытаются хакнуть систему демократии, используя инструменты демократии - заявил Лещенко.

Он также рассказал о методах влияния на другие страны, которыми пользуется кремль.

То есть демократия в глазах россии, в глазах путина — это слабая система, потому что ею можно манипулировать, используя просто законы жанра. И поэтому они это пытаются делать через демократические институты прийти к власти или влиять на политику и потом превращать уже это в какие-то такие мини-модели россии и блокировать санкции, блокировать помощь Украине и добиваться своих целей - пояснил советник.

Напомним

Ранее сообщалось, что ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против рф. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новый пакет санкций ЕС против россии будет сосредотачиваться на энергетическом секторе, в частности, на газопроводах "Северный поток". Также может быть понижена предельная цена на российскую нефть.