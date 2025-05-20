ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф, під прицілом енергетика та "північні потоки" - Каллас

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 22590 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 63589 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 131445 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 63658 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 124766 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 60722 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 200289 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 96891 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 158792 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 110633 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
87%
745мм
Популярнi новини

Бельгія планує передати F-16 Україні раніше терміну та розглядає участь у миротворчій місії

20 травня, 12:03 • 31849 перегляди

ЄС розкрив зміст 17-го пакету санкцій проти росії

20 травня, 12:57 • 43647 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 79305 перегляди

Республіканці ризикують втратити найбільшого донора? Маск заявив, що скоротить політичні витрати

17:11 • 28511 перегляди

В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

17:55 • 4960 перегляди
Публікації

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 79318 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 131444 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 124766 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 200289 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 168676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Фіала

Джо Байден

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Іспанія

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 120483 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 87137 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 82743 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 165379 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 167117 перегляди
Актуальне

The Washington Post

F-16 Fighting Falcon

Самохідна гаубиця CAESAR

Telegram

Шахед-136

ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф, під прицілом енергетика та "північні потоки" - Каллас

Київ • УНН

 • 732 перегляди

За словами голови європейської дипломатії, новий пакет санкцій ЄС проти росії зосереджуватиметься на енергетичному секторі, зокрема, на газопроводах "Північний потік". Також може бути понижена гранична ціна на російську нафту.

ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф, під прицілом енергетика та "північні потоки" - Каллас

Основою 18-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо росії стане енергетичний сектор. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, обмеження можуть торкнутися, зокрема, газопроводів "Північний потік".

Обговорюється багато питань, але, мабуть, головним стануть санкції в енергетиці, насамперед стеля ціни на нафту

- розповіла Каллас.

Вона також запевнила, що обмеження стосовно країни-агресорки є дієвими.

"Санкції працюють. Вони сильно вдарили по економіці росії та обмежили її здатність вести війну. Вже готуємо наступний пакет", - зазначила дипломатка.

Нагадаємо

У вівторок, 20 травня, Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії. Він, зокрема, спрямований на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти.

17-й пакет санкцій проти росії включає 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК рф, судна "тіньового флоту" і навіть гіганта російської нафтогалузі "Сургутнафтогаз".

Було б добре, якби США теж допомогли: Зеленський обговорив з прем’єром Британії санкції проти росії20.05.25, 22:25 • 1712 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Північний потік
Кая Каллас
Європейський Союз
Brent
$65.63
Bitcoin
$106,928.80
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,296.92
Ethereum
$2,516.37