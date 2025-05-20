ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф, під прицілом енергетика та "північні потоки" - Каллас
Київ • УНН
За словами голови європейської дипломатії, новий пакет санкцій ЄС проти росії зосереджуватиметься на енергетичному секторі, зокрема, на газопроводах "Північний потік". Також може бути понижена гранична ціна на російську нафту.
Основою 18-го пакету санкцій Європейського Союзу щодо росії стане енергетичний сектор. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє УНН.
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За її словами, обмеження можуть торкнутися, зокрема, газопроводів "Північний потік".
Обговорюється багато питань, але, мабуть, головним стануть санкції в енергетиці, насамперед стеля ціни на нафту
Вона також запевнила, що обмеження стосовно країни-агресорки є дієвими.
"Санкції працюють. Вони сильно вдарили по економіці росії та обмежили її здатність вести війну. Вже готуємо наступний пакет", - зазначила дипломатка.
Нагадаємо
У вівторок, 20 травня, Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії. Він, зокрема, спрямований на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти.
17-й пакет санкцій проти росії включає 75 фізичних та юридичних осіб, а також компанії, причетні до ВПК рф, судна "тіньового флоту" і навіть гіганта російської нафтогалузі "Сургутнафтогаз".
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