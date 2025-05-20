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ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против рф, под прицелом энергетика и "северные потоки" - Каллас

Киев • УНН

 • 552 просмотра

По словам главы европейской дипломатии, новый пакет санкций ЕС против россии будет сосредотачиваться на энергетическом секторе, в частности, на газопроводах "Северный поток". Также может быть понижена предельная цена на российскую нефть.

ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против рф, под прицелом энергетика и "северные потоки" - Каллас

Основой 18-го пакета санкций Европейского Союза в отношении россии станет энергетический сектор. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, ограничения могут коснуться, в частности, газопроводов "Северный поток".

Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике, прежде всего потолок цены на нефть

- рассказала Каллас.

Она также заверила, что ограничения в отношении страны-агрессора являются действенными.

"Санкции работают. Они сильно ударили по экономике россии и ограничили ее способность вести войну. Уже готовим следующий пакет", - отметила дипломат.

Напомним

Во вторник, 20 мая, Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии. Он, в частности, направлен на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти.

17-й пакет санкций против россии включает 75 физических и юридических лиц, а также компании, причастные к ВПК рф, суда "теневого флота" и даже гиганта российской нефтегазовой отрасли "Сургутнефтегаз".

Было бы хорошо, если бы США тоже помогли: Зеленский обсудил с премьером Британии санкции против россии20.05.25, 22:25 • 1620 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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