Лещенко: ухвалити 18-й пакет санкцій буде складно, бо деякі країни ЄС вже відстоюють цінності “русского міра”
Київ • УНН
В ЄС готують 18-й пакет санкцій проти росії, але його ухвалення буде складним, припускають в Офісі Президента. Деякі країни ЄС відстоюють цінності "русского міра", що ускладнює консенсус.
В Європейському Союзі готують 18-й пакет санкцій проти росії, однак сподіватися на те, що він буде сильнішим за попередній складно через політичні впливи кремля на окремі держави-члени блоку. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Про це він зазначив, відповідаючи на питання про те, чи можна сподіватися, що 18-й пакет санкцій буде сильнішим аніж попередній.
Це завжди складно, тому що в ЄС рішення приймаються консенсусом і ми бачимо як вже деякі наші країни-сусіди говорять співзвучно з московською пропагандою і відстоюють здається не спільні цінності Європи, а цінності "руссокого міра". І бачимо як росія намагається цей альянс або полюс "русского міра" в ЄС розширити, як вони відверто втручалися у виборчі перегони в Румунії і допомагали деяким іншим партіям в Старій Європі. Тому вони фактично намагаються хакнути систему демократії, використовуючи інструменти демократії
Він також розповів про методи впливу на інші країни, якими послуговується кремль.
Тобто демократія в очах росії, в очах путіна — це слабка система, тому що нею можна маніпулювати, використовуючи просто закони жанру. І тому вони це намагаються робити через демократичні інститути прийти до влади або впливати на політику і потім перетворювати вже це на якісь такі міні-моделі росії і блокувати санкції, блокувати допомогу Україні і домагатися своїх цілей
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф. Як заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, новий пакет санкцій ЄС проти росії зосереджуватиметься на енергетичному секторі, зокрема, на газопроводах "Північний потік". Також може бути понижена гранична ціна на російську нафту.