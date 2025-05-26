Лещенко: ухвалити 18-й пакет санкцій буде складно, бо деякі країни ЄС вже відстоюють цінності “русского міра”

В Європейському Союзі готують 18-й пакет санкцій проти росії, однак сподіватися на те, що він буде сильнішим за попередній складно через політичні впливи кремля на окремі держави-члени блоку. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Про це він зазначив, відповідаючи на питання про те, чи можна сподіватися, що 18-й пакет санкцій буде сильнішим аніж попередній.

Це завжди складно, тому що в ЄС рішення приймаються консенсусом і ми бачимо як вже деякі наші країни-сусіди говорять співзвучно з московською пропагандою і відстоюють здається не спільні цінності Європи, а цінності "руссокого міра". І бачимо як росія намагається цей альянс або полюс "русского міра" в ЄС розширити, як вони відверто втручалися у виборчі перегони в Румунії і допомагали деяким іншим партіям в Старій Європі. Тому вони фактично намагаються хакнути систему демократії, використовуючи інструменти демократії

Він також розповів про методи впливу на інші країни, якими послуговується кремль.

Тобто демократія в очах росії, в очах путіна — це слабка система, тому що нею можна маніпулювати, використовуючи просто закони жанру. І тому вони це намагаються робити через демократичні інститути прийти до влади або впливати на політику і потім перетворювати вже це на якісь такі міні-моделі росії і блокувати санкції, блокувати допомогу Україні і домагатися своїх цілей