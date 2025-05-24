Сбивать баллистические ракеты стало еще сложнее, поскольку россияне модернизировали Искандеры - Игнат
Киев • УНН
Системы Patriot труднее перехватывают ракеты Искандер-М, поскольку те отстреливают ловушки и изменяют траекторию. Модернизация усложняет работу ПВО, но не делает ее невозможной.
Системам Patriot труднее перехватывать усовершенствованные российские ракеты "Искандер-М", поскольку те могут отстреливать радиолокационные ловушки и изменять траекторию. Из-за этого сбивать их стало еще сложнее, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает УНН.
Детали
Ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М" были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Соответственно, системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам того хотелось
Игнат также добавил, что российские захватчики усовершенствовали баллистические ракеты таким образом, что те могут изменять траекторию полета.
Есть полет баллистической ракеты по такой квазибаллистической траектории, будто падает, а совершает маневры. Тогда системе Patriot труднее ту точку предсказать, куда упадет ракета
Военный также добавил, что осуществленная россиянами модернизация усложняет работу ПВО, но не делает ее невозможной.
Это усложняет, но не делает невозможной работу противовоздушной обороны. Думаю, наши партнеры работают, чтобы найти решение по усовершенствованию системы Patriot
Дополнение
Игнат сообщил, что шесть из девяти запущенных ночью российскими войсками баллистических ракет, летевших на Киев, сбили силы ПВО.