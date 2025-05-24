Сбивать баллистические ракеты стало еще сложнее, поскольку россияне модернизировали Искандеры - Игнат

Системам Patriot труднее перехватывать усовершенствованные российские ракеты "Искандер-М", поскольку те могут отстреливать радиолокационные ловушки и изменять траекторию. Из-за этого сбивать их стало еще сложнее, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М" были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Соответственно, системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать, как нам того хотелось

Игнат также добавил, что российские захватчики усовершенствовали баллистические ракеты таким образом, что те могут изменять траекторию полета.

Есть полет баллистической ракеты по такой квазибаллистической траектории, будто падает, а совершает маневры. Тогда системе Patriot труднее ту точку предсказать, куда упадет ракета