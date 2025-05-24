Збивати балістичні ракети стало ще складніше, оскільки росіяни модернізували Іскандери - Ігнат
Київ • УНН
Системи Patriot важче перехоплюють ракети Іскандер-М, оскільки ті відстрілюють пастки та змінюють траєкторію. Модернізація ускладнює роботу ППО, але не робить її неможливою.
Системам Patriot важче перехоплювати вдосконалені російські ракети "Іскандер-М", оскільки ті можуть відстрілювати радіолокаційні пастки та змінювати траєкторію. Через це збивати їх стало ще складніше, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
Деталі
Ракети, які атакують по балістичні траєкторії "Іскандер-М" були вдосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати цыль, можуть не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося
Ігнат також додав, що російські загарбники вдосконалили балістичні ракети таким чином, що ті можуть змінювати траєкторію польоту.
Є політ балістичної ракети по такій квазібалістичній траєкторії, ніби падає, а здійснює маневри. Тоді системі Patriot важче ту точку передбачити, куди впаде ракета
Військовий також додав, що здійнена росіянами модернізація ускладнює роботу ППО, але не робить її неможливою.
Це ускладнює, але не унеможливлює роботу протиповітряної оборони. Думаю, наші партнери працюють, щоб знайти рішення по удосконаленню системи Patriot
Доповнення
Ігнат повідомив, що шість з дев’яти запущених уночі російськими військами балістичних ракет, які летіли на Київ, збили сили ППО.