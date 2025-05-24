На Київ летіли дев'ять балістичних ракет рф, шість збила ППО - Ігнат
Київ • УНН
Основна маса ракет летіла на Київ. Шість із дев'яти балістичних ракет «Іскандер-М» або KN-23, які летіли по столиці, було збито ППО.
Шість із 9 запущених уночі російськими військами балістичних ракет, які летіли на Київ, збила ППО, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.
Щодо балістики,... основна маса ракет теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показник. Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує, власне, сьогодні шість із дев'яти ракет, які летіли по столиці, були збиті ППО
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