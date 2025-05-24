На Киев летели девять баллистических ракет рф, шесть сбила ПВО - Игнат

Шесть из 9 запущенных ночью российскими войсками баллистических ракет, летевших на Киев, сбила ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.

Относительно баллистики,... основная масса ракет тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети были перехвачены противовоздушной обороной. Это достаточно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику усовершенствует, модернизирует, собственно, сегодня шесть из девяти ракет, летевших по столице, были сбиты ПВО