На Киев летели девять баллистических ракет рф, шесть сбила ПВО - Игнат
Киев • УНН
Основная масса ракет летела на Киев. Шесть из девяти баллистических ракет «Искандер-М» или KN-23, которые летели по столице, были сбиты ПВО.
Шесть из 9 запущенных ночью российскими войсками баллистических ракет, летевших на Киев, сбила ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, пишет УНН.
Относительно баллистики,... основная масса ракет тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети были перехвачены противовоздушной обороной. Это достаточно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику усовершенствует, модернизирует, собственно, сегодня шесть из девяти ракет, летевших по столице, были сбиты ПВО
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