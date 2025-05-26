364 повітряні цілі за раз - це антирекорд: Ігнат закликав закрити рф шлях до виробництва смертоносної зброї

Масовані повітряні атаки росії тривають третю добу поспіль, і їхня інтенсивність б’є рекорди. Сьогодні вночі Україна успішно відбила 288 БпЛА з 364. Саме посилення санкцій проти рф можуть змісити її зменшити об'єм виробництва зброї та унеможливити такі масовані атаки. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Ця цифра (364 БпЛА – ред.) дійсно є антирекордом. Атака йде три дні поспіль. Масована із застосуванням ракет і дронів. Ракет різних типів: і балістика, і крилаті. Сьогодні ППО успішно збила усі 9 Х-101, які випустили окупанти із літаків стратегічної авіації. По дронах, число знешкоджених теж високе – 288 збито - зазначив Юрій Ігнат.

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Він наголосив, що це неймовірно велика цифра, яку "цитують усі світові медіа, показуючи, як режим путіна хоче перемир’я".

Водночас за даними Economist, росія скоро зможе запускати до 1000 дронів за один раз. А Financial Times наголошує, що росіяни вже змінюють тактику атак.

Питання в тому, скільки вони дійсно матимуть спроможностей виготовляти знаряддя для вбивства. Це і крилаті ракети, і балістичні, і шахеди. Зрозуміло, що далі використовуються західні компоненти, ми бачимо у збитих, але вцілілих екземплярах російських ракет і дронів ці компоненти. Вони документуються, надсилаються далі нашим партнерам. Ну не секрет, що росія може їх десь здобувати, якимись поставками, це не створює для них проблем отримувати ті компоненти, які потрібні для виготовлення. Тому санкції потрібні перш за все, щоб унеможливити для росії заробляння грошей на те, щоб вона виготовляла цю зброю - наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ закликав до об’єднання зусиль міжнародної спільноти, аби зупинити виробництво смертоносної зброї в рф.

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Санкційний тиск має надходити від усього цивілізованого світу, щоб росія не могла виробляти таку кількість знаряддя для вбивств - підкреслив він.

Ігнат також звернув увагу на тенденцію збільшення виробництва саме шахедів і дронів-імітаторів, які створюють додаткове навантаження на сили ППО. За його словами, наші сили вже навчилися їх розпізнавати, але для цього потрібен час і досвід.

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Таку велику кількість (дронів — ред.) збивати зенітними ракетами звісно ми не можемо. Коли їх підняли вище, коли їх стало більше, потрібні раціональні способи збиття, більш дешеві способи збиття. Над цим зараз працюють усі – від військових до військово-політичного керівництва - додав Ігнат.

Речник також зауважив, що атаки тривають уже три доби, і росія витрачає величезний фінансовий ресурс.

Зрозуміло, що ворог не може безкінечно завдавати таких ударів. Це і виробництво, і кошти. Шахеди – не дешева річ. Вони коштують до 200 тисяч доларів, якщо говорити про шахед-136 - пояснив він.

Наостанок Ігнат зазначив, що українці мають залучати більше інноваційних рішень та бути готовими до будь-яких викликів. За його словами, за Україною наразі спостерігає весь світ, через залучення дронів до виконання ряду завдань на рівні з піхотою.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що ЄС вже готує 18-й пакет санкцій проти рф. Як заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, новий пакет санкцій ЄС проти росії зосереджуватиметься на енергетичному секторі, зокрема, на газопроводах "Північний потік". Також може бути понижена гранична ціна на російську нафту.