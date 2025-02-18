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Унікальний варіант білка може бути ключем до походження людської мови

Унікальний варіант білка може бути ключем до походження людської мови

Київ • УНН

 • 135610 перегляди

Дослідники виявили унікальний варіант білка NOVA1 (I197V), який є тільки у сучасних людей. Ця генетична особливість була відсутня у неандертальців і з'явилася після еволюційного відокремлення людини.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, йдеться про унікальний варіант у нейронному РНК-зв'язуючому білку центральної нервової системи людини. Ця амінокислотна зміна (під назвою I197V) ймовірно є ключем до розуміння того, як люди розвинули здатність до складного мовлення.

Передає УНН із посиланням на Nature та DW.

Деталі

Наші пращури, а також найближчі родичі, такі як неандертальці, ймовірно, мали анатомічні особливості горла та вух, що давали їм змогу говорити та чути усне мовлення. Науці відомо, що в них із нами є один і той самий варіант гена, який пов'язаний зі здатністю говорити. Однак досі не було відомо, чому в людей є своя власна унікальна зміна в гені.

У контексті особливостей мовленнєвого тракту людини та складних нейронних мереж, що уможливлюють наші мовленнєві здібності, слід виокремити РНК-зв'язуючий білок NOVA1. Він є ключовим для розвитку мозку та нервово-м'язового контролю і зустрічається в багатьох частинах біосфери - від ссавців до птахів. У людей у білковому ланцюзі присутній варіант I197V.

Під час низки досліджень команда вчених з Університету Рокфеллера використовувала редагування гена CRISPR для заміни поширеного у мишей білка NOVA1 на людський варіант I197V.

Вчені з'ясували, що саме I197V, притаманний людям, сприяв появі розмовної мови.

Цей ген є частиною радикального еволюційного зсуву в ранніх сучасних людей і вказує на можливе давнє походження розмовної мови.

-  пояснює Роберт Б. Дарнелл, керівник лабораторії молекулярної нейроонкології в Університеті Рокфеллера.
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Дослідник навіть припускає, що NOVA1 може бути справжнім "геном мови" людини, однак визнає, що ймовірніше, це "одна з багатьох генетичних змін, характерних для людини".

Углиб століть

Вивчаючи геноми архаїчних родичів людини, неандертальців (підвид людини пізнього плейстоцену) Європи та денисівців Центральної Азії (вид вимерлих людей, відомий за вкрай фрагментарним матеріалом), учені з'ясували, що давні види людей мали той самий варіант NOVA1, що й інші тварини. Однак саме в сучасних людей домінує унікальна версія I197V.

Цікавий факт: аналіз понад 650 000 геномів сучасних людей задокументував присутність I197V у всіх, окрім шести осіб.

Це свідчить про унікальну зміну людини. Вона проявилася ще в Африці, після того, як ми еволюційно відокремилися від наших давніх родичів. Це також є підказкою про те, що ця зміна NOVA1 може бути несподіваним специфічним для людини геном, пов'язаним саме з мовою.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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