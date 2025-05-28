Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов ВПК РФ, среди которых АО "Кронштадт", завод "Радуга" и АО "Ангстрем", а также комбинат в ивановской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов военно-промышленного комплекса российских оккупантов - по АО "Ангстрем", АО "Кронштадт" в подмосковье, там же СБУ отдельно поразила завод "Радуга", а накануне поражен комбинат в ивановской области рф, сообщили в Генштабе, пишет УНН.
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт", что в городе Дубна, Московской области
В районе предприятия, как указано, отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления, отметили в Генштабе.
В этом же населенном пункте, в рамках единого замысла, подразделения СБУ отдельно поразили завод "Радуга"
Он, как указано, изготавливает крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине.
Также сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили АО "Ангстрем" в Московской области рф. Зафиксировано попадание в район цели
Компания, как отмечается, разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса рф.
Кроме этого, накануне, Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области рф. Фиксировались взрывы на территории завода
Предприятие, по данным Генштаба, производит органические химические вещества – компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационного топлива. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК россии.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным объектам противника, которые задействованы в обеспечении вооруженной агрессии рф против нашего государства, продолжается. Дальше будет… Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
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