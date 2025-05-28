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Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Ночью БПЛА атаковали Московскую область, в частности Дубненский машзавод, производящий дроны «Орион», и технопарк «ЭЛМА», где делают микрочипы и системы наведения для БПЛА.

Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

В рф ночью зафиксирована атака неизвестных беспилотников в подмосковье, нацеленная на завод с профилем производства боевых дронов и технопарк, где изготавливают микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами. Об этом написал в среду в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

"Неизвестные БПЛА атаковали Московскую область. И есть довольно хорошие попадания", - написал Коваленко и перечислил: Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова (ДМЗ) и технопарк "ЭЛМА-Зеленоград".

Как пояснил руководитель ЦПД СНБО, ДМЗ - один из ключевых узлов оборонного комплекса рф. "Завод расположен в городе Дубна, Московская область, и с 2020 года входит в состав концерна "Кронштадт". Основной профиль - производство боевых БПЛА, в частности комплекса "Орион" (россияне называют его аналогом Байрактара). Эти дроны используются россией против Украины. На предприятии развернуто полномасштабное серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями", - разъяснил Коваленко.

ДМЗ, по его словам, также имеет цеха по обработке композитов, современные линии монтажа авионики и систем управления. Завод работает в режиме военной экономики, наращивая выпуск даже под санкционным давлением.

"Технопарк "ЭЛМА-Зеленоград" - высокотехнологичный кластер, специализирующийся на разработке микроэлектроники, IT-решений, робототехники и медтехники. Изготавливают микрочипы, элементы для систем наведения и блоки управления дронами. "ЭЛМА" - это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", - сообщил руководитель ЦПД СНБО.

Тем временем российские Telegram-каналы продолжают публиковать видео пожара в технопарке в зеленограде.

Как утверждает минобороны рф, в течение минувшей ночи их ПВО "уничтожено" и "перехвачено" 296 беспилотников над территориями 13 регионов - Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Андрей Кулик

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