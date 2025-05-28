Атака дронів у підмосков'ї: у ЦПД РНБО повідомили, що було уражено і чому це важливо

У рф вночі зафіксовано атаку невідомих безпілотників у підмосков'ї, націлену на завод з профілем виробництва бойових дронів та технопарк, де виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. Про це написав у середу у Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

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"Невідомі БПЛА атакували Московську область. І є доволі гарні влучання", - написав Коваленко і перечислив: Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ) та технопарк "ЕЛМА-Зеленоград".

Як пояснив керівник ЦПД РНБО, ДМЗ - один із ключових вузлів оборонного комплексу рф. "Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну "Кронштадт". Основний профіль - виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу "Оріон" (росіяни називають його аналогом Байрактару). Ці дрони використовуються росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями", - роз'яснив Коваленко.

ДМЗ, з його слів, також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

"Технопарк "ЕЛМА-Зеленоград" - високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки. Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. "ЕЛМА" - це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу", - повідомив керівник ЦПД РНБО.

Тим часом російські Telegram-канали продовжуть публіківати відео пожежі у технопарку у зеленограді.

Як стверджує міноборони рф, протягом минулої ночі їх ППО "знищено" та "перехоплено" 296 безпілотників над територіями 13 регіонів - Московського регіону, Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей.