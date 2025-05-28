Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів ВПК РФ, серед яких АТ "Кронштадт", завод "Радуга" та АТ "Ангстрем", а також комбінат в іванівській області.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу російських окупантів - по АТ "Ангстрем", АТ "Кронштадт" у підмосков'ї, там же СБУ окремо уразила завод "Радуга", а напередодні уражено комбінат в івановській області рф, повідомили у Генштабі, пише УНН.
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ "Кронштадт", що в місті Дубна, Московської області
В районі підприємства, як вказано, відзначалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА "Оріон", "Іноходєц", "Молнія", "Гром", "Терміт", "Геліос", "Сіріус", наземні комплекси управління, зазначили у Генштабі.
У цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод "Радуга"
Він, як вказано, виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні.
Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили АТ "Ангстрем" в Московській області рф. Зафіксовано влучання у район цілі
Компанія, як зазначається, розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу рф.
Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області рф. Фіксувалися вибухи на території заводу
Підприємство, за даними Генштабу, виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії.
"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих об’єктах противника, які задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти нашої держави, триває. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Атака дронів у підмосков'ї: у ЦПД РНБО повідомили, що було уражено і чому це важливо28.05.25, 09:58 • 3080 переглядiв