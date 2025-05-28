Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Эта встреча может состояться в Ватикане, Швейцарии или любой другой переговорной площадке, сообщил Зеленский журналистам, передает УНН.

Я думаю, что одна встреча точно будет техническая. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русcкая" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп–Путин–я, и мы готовы к формату Трамп–Путин, Трамп–Зеленский и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросаны встречи в каком-то там пространстве в течение года-двух

Зеленский добавил, что встреча может происходить в том же формате, в котором она была еще раньше в Саудовской Аравии.

Мы можем встречаться, как это было в Саудовской Аравии – американцы встречались с украинцами, американцы встречались с "русcкими" отдельно, хотя это было в одном пространстве и не хватило только встречи потом украинцев и "русcких". Но она отдельно состоялась уже в Стамбуле

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к встрече в любом формате и на любой площадке.

Мы можем встречаться в любом формате, мы постоянно это подчеркиваем. Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы и к встрече на уровне лидеров. Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров – мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров