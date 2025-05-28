Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з Трампом та Путіним у Ватикані, Швейцарії або іншому місці. Україна очікує меморандум від росії щодо умов припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Ця зустріч може відбутися у Ватикані, Швейцарії чи будь-якому іншому переговорному майданчику, повідомив Зеленський журналістам, передає УНН.
Деталі
Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно, не те, що це розкидані зустрічі в якомусь там просторі впродовж року-двох
Зеленський додав, що зустріч може відбуватися в тому ж форматі, в якому вона була ще раніше в Саудівській Аравії.
Ми можемо зустрічатись, як це було в Саудівській Аравії – американці зустрічались з українцями, американці зустрічались з "рускімі" окремо, хоча це було в одному просторі і не вистачило тільки зустрічі потім українців і "рускіх". Але вона окремо відбулася вже в Стамбулі
Глава держави в черговй раз наголосив, що Україна готова до зустрічі у будь-якому форматі та на будь-якому майданчику.
Ми можемо зустрічатись в будь-якому форматі, ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо наше рішення може бути обговорено одразу без технічних зустрічей на рівні лідерів – ми готові без технічної зустрічі зустрічатись одразу на рівні лідерів
Доповнення
Зеленський повідомив, що росія передасть Україні меморандум про те, яким вона бачить припинення вогню та за яких умов має відбутися зустріч лідерів. Україна розгляне ці пропозиції.