Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий до тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Ця зустріч може відбутися у Ватикані, Швейцарії чи будь-якому іншому переговорному майданчику, повідомив Зеленський журналістам, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох. Я маю на увазі одночасно, не те, що це розкидані зустрічі в якомусь там просторі впродовж року-двох - зазначив Президент.

Зеленський додав, що зустріч може відбуватися в тому ж форматі, в якому вона була ще раніше в Саудівській Аравії.

Ми можемо зустрічатись, як це було в Саудівській Аравії – американці зустрічались з українцями, американці зустрічались з "рускімі" окремо, хоча це було в одному просторі і не вистачило тільки зустрічі потім українців і "рускіх". Але вона окремо відбулася вже в Стамбулі - пояснив Зеленський.

Глава держави в черговй раз наголосив, що Україна готова до зустрічі у будь-якому форматі та на будь-якому майданчику.

Ми можемо зустрічатись в будь-якому форматі, ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів. Якщо наше рішення може бути обговорено одразу без технічних зустрічей на рівні лідерів – ми готові без технічної зустрічі зустрічатись одразу на рівні лідерів - наголосив Президент.

Доповнення

Зеленський повідомив, що росія передасть Україні меморандум про те, яким вона бачить припинення вогню та за яких умов має відбутися зустріч лідерів. Україна розгляне ці пропозиції.