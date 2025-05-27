$41.570.06
47.300.30
ukenru
Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха
Эксклюзив
08:04 • 6094 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 51612 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 139035 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 126289 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 142485 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 145463 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 104057 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 97775 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 88129 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82587 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.4м/с
65%
746мм
Популярные новости

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 112602 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 54029 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

27 мая, 01:27 • 41700 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

27 мая, 01:58 • 36245 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 32162 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 102402 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 493163 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 526199 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 475259 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 564657 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Петтери Орпо

Ульф Кристерссон

Йонас Гар Стёре

Кир Стармер

Актуальные места

Швеция

Дания

Норвегия

Румыния

Херсон

Реклама
УНН Lite

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 12235 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 43892 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 67898 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 191311 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 296662 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Дія (сервис)

Bayraktar TB2

Dassault Rafale

Тесла Модель Y

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Киев • УНН

 • 5364 просмотра

В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей. Также остается высоким спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье и Буковеле.

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей, в частности в Затоке будут принимать туристов многие средства размещения, где есть укрытия. Также остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле. Об этом рассказал журналисту УНН директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Летний отдых в Украине

"Сказать сейчас наверняка, например по Одессе, Одесской области очень трудно, это зависит от ситуации с безопасностью, но в целом планируется, что там будет открыто большинство пляжей. Даже в Затоке многие средства размещения будут принимать туристов там где есть укрытия", - сказал Царук.

Царук отметил, что цены на отели в Одессе в июне лояльные.

"В целом ценовая политика в Одессе, если брать июнь месяц, очень лояльная и цены по отелям намного меньше чем это было в довоенный период. Поэтому у людей, которые не боятся приехать и отдохнуть у моря будет такая возможность. То есть цены от тех, что были в 2021 году на около 30%, а то и 40% меньше", - рассказал Царук.

Однако он заметил, что цены выросли по сравнению с 2024 годом, но не на значительно.

"Подорожание будет где-то на 10-15% по Одессе", - добавил Царук.

Он отметил, что остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле.

Эксперт рассказал, что на Закарпатье достаточно много предложений по отелям, санаториям.

"Также будет пользоваться спросом Волынь, потому что это в принципе приграничный регион и там много средств размещения, если брать, например те же самые Шацкие озера", - сказал Царук.

Комментируя стоимость отдыха на Закарпатье, Карпатах, Царук подчеркнул, что повышение цен происходит из-за увеличения расходов на энергоресурсы, увеличение оплаты персонала.

"Поэтому эти факторы влияют на формирование цены проживания", - сообщил Царук.

Кроме того, он заметил, что все будет зависеть от заполненности отелей, поэтому пока что можно говорить о каком-то незначительном повышении цен и оно касается прежде всего премиум сегмента.

"То есть тех отелей, которые имеют уровень или считают себя 3-х и 4-звездочными", - добавил Царук.

На Канарах тысячи людей протестовали против туризма из-за роста цен и перенаселения19.05.25, 02:06 • 3595 просмотров

Отдых за границей летом

Царук рассказал УНН, что произошли изменения и на первом месте у украинцев во время летнего сезона - Болгария, Турция, Греция.

На вопрос, почему украинцы меньше выбирают Турцию, Египет?

Царук ответил: "Потому что в Болгарии дешевле".

Однако президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заметил УНН, что украинцы как всегда для отдыха выбирают Турцию и Египет.

"Это самые популярные (страны – ред.), ничего не изменилось", - сказал Рудич.

Популярные экскурсионные направления в Европе

"Всегда были популярны такие страны, как Франция, Германия, Швейцария", - рассказал Рудич.

Новая Зеландия утраивает въездной налог для туристов03.09.24, 17:54 • 16240 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Волынская область
Закарпатская область
Новая Зеландия
Швейцария
Карпатские горы
Франция
Греция
Болгария
Германия
Турция
Египет
Украина
Одесса
Brent
$63.92
Bitcoin
$109,462.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,324.35
Ethereum
$2,606.98