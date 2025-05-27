Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей, в частности в Затоке будут принимать туристов многие средства размещения, где есть укрытия. Также остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле. Об этом рассказал журналисту УНН директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Летний отдых в Украине

"Сказать сейчас наверняка, например по Одессе, Одесской области очень трудно, это зависит от ситуации с безопасностью, но в целом планируется, что там будет открыто большинство пляжей. Даже в Затоке многие средства размещения будут принимать туристов там где есть укрытия", - сказал Царук.

Царук отметил, что цены на отели в Одессе в июне лояльные.

"В целом ценовая политика в Одессе, если брать июнь месяц, очень лояльная и цены по отелям намного меньше чем это было в довоенный период. Поэтому у людей, которые не боятся приехать и отдохнуть у моря будет такая возможность. То есть цены от тех, что были в 2021 году на около 30%, а то и 40% меньше", - рассказал Царук.

Однако он заметил, что цены выросли по сравнению с 2024 годом, но не на значительно.

"Подорожание будет где-то на 10-15% по Одессе", - добавил Царук.

Он отметил, что остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле.

Эксперт рассказал, что на Закарпатье достаточно много предложений по отелям, санаториям.

"Также будет пользоваться спросом Волынь, потому что это в принципе приграничный регион и там много средств размещения, если брать, например те же самые Шацкие озера", - сказал Царук.

Комментируя стоимость отдыха на Закарпатье, Карпатах, Царук подчеркнул, что повышение цен происходит из-за увеличения расходов на энергоресурсы, увеличение оплаты персонала.

"Поэтому эти факторы влияют на формирование цены проживания", - сообщил Царук.

Кроме того, он заметил, что все будет зависеть от заполненности отелей, поэтому пока что можно говорить о каком-то незначительном повышении цен и оно касается прежде всего премиум сегмента.

"То есть тех отелей, которые имеют уровень или считают себя 3-х и 4-звездочными", - добавил Царук.

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Отдых за границей летом

Царук рассказал УНН, что произошли изменения и на первом месте у украинцев во время летнего сезона - Болгария, Турция, Греция.

На вопрос, почему украинцы меньше выбирают Турцию, Египет?

Царук ответил: "Потому что в Болгарии дешевле".

Однако президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заметил УНН, что украинцы как всегда для отдыха выбирают Турцию и Египет.

"Это самые популярные (страны – ред.), ничего не изменилось", - сказал Рудич.

Популярные экскурсионные направления в Европе

"Всегда были популярны такие страны, как Франция, Германия, Швейцария", - рассказал Рудич.

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