Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха
Киев • УНН
В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей. Также остается высоким спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье и Буковеле.
В Одессе и области планируют открыть большинство пляжей, в частности в Затоке будут принимать туристов многие средства размещения, где есть укрытия. Также остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле. Об этом рассказал журналисту УНН директор Центра развития туризма Владимир Царук.
Летний отдых в Украине
"Сказать сейчас наверняка, например по Одессе, Одесской области очень трудно, это зависит от ситуации с безопасностью, но в целом планируется, что там будет открыто большинство пляжей. Даже в Затоке многие средства размещения будут принимать туристов там где есть укрытия", - сказал Царук.
Царук отметил, что цены на отели в Одессе в июне лояльные.
"В целом ценовая политика в Одессе, если брать июнь месяц, очень лояльная и цены по отелям намного меньше чем это было в довоенный период. Поэтому у людей, которые не боятся приехать и отдохнуть у моря будет такая возможность. То есть цены от тех, что были в 2021 году на около 30%, а то и 40% меньше", - рассказал Царук.
Однако он заметил, что цены выросли по сравнению с 2024 годом, но не на значительно.
"Подорожание будет где-то на 10-15% по Одессе", - добавил Царук.
Он отметил, что остается высокий спрос на отдых в Карпатах, Закарпатье, Буковеле.
Эксперт рассказал, что на Закарпатье достаточно много предложений по отелям, санаториям.
"Также будет пользоваться спросом Волынь, потому что это в принципе приграничный регион и там много средств размещения, если брать, например те же самые Шацкие озера", - сказал Царук.
Комментируя стоимость отдыха на Закарпатье, Карпатах, Царук подчеркнул, что повышение цен происходит из-за увеличения расходов на энергоресурсы, увеличение оплаты персонала.
"Поэтому эти факторы влияют на формирование цены проживания", - сообщил Царук.
Кроме того, он заметил, что все будет зависеть от заполненности отелей, поэтому пока что можно говорить о каком-то незначительном повышении цен и оно касается прежде всего премиум сегмента.
"То есть тех отелей, которые имеют уровень или считают себя 3-х и 4-звездочными", - добавил Царук.
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Отдых за границей летом
Царук рассказал УНН, что произошли изменения и на первом месте у украинцев во время летнего сезона - Болгария, Турция, Греция.
На вопрос, почему украинцы меньше выбирают Турцию, Египет?
Царук ответил: "Потому что в Болгарии дешевле".
Однако президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заметил УНН, что украинцы как всегда для отдыха выбирают Турцию и Египет.
"Это самые популярные (страны – ред.), ничего не изменилось", - сказал Рудич.
Популярные экскурсионные направления в Европе
"Всегда были популярны такие страны, как Франция, Германия, Швейцария", - рассказал Рудич.
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